FPÖ-LPO Ragger: Rote Seilschaft kehrt zurück

Aufträge für AK auch zum Wohl der SP-Regierungsmitglieder

Klagenfurt (OTS) - "Die alte rote Seilschaft und die alten roten Geschäftsbeziehungen kehren zurück", so kommentiert Kärntens FPÖ-Obmann LR Mag. Christian Ragger den Beschluss der Linkskoalition in der Landesregierung, dass das Land der Arbeiterkammer wieder Aufträge erteilt. Sie administriert wieder die Fahrtkostenzuschüsse des Landes (Arbeitnehmerförderung) und bekommt wieder Geld für den Konsumentenschutz; insgesamt 500.000 Euro.

Ragger kritisiert, dass sich die Servicequalität für die Pendler verschlechtert. Der Verkehrsverbund, der die Zuschüsse bisher zur vollsten Zufriedenheit abgewickelt habe, verfüge über weit mehr Anlaufstellen als die AK und noch dazu dort, wo die Pendler auch hinmüssen, an Bahnhöfen etc.

Für die SPÖ ergebe sich auch ein angenehmer Nebeneffekt. "Man kann jetzt schon darauf wetten, dass die Arbeiterkammer in ihren Broschüren für den Pendlerzuschuss und den Konsumentenschutz SPÖ-Chef LH Dr. Peter Kaiser und LHStv. Dr. Gabriele Schaunig-Kandut hochleben lässt. Denn ein eigener Vertragspunkt ist die Kooperation zwischen Land und AK bei der Öffentlichkeitsarbeit. "Hier zeichne sich eine klassische Umgehung des Medientransparenzgesetzes ab. Wenn Schaunig Fördergelder an die AK vergibt und die AK einen Teil dieser Gelder für Werbung, in der sie selbst vorkommt, verwendet, besteht keine Bekanntgabepflicht nach dem Transparenzgesetz, so Ragger abschließend.

