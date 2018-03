Bronze für Österreichs Dt. Schäferhunde bei WM in den USA

Das Österreichische Team freut sich über Rang 3 bei der bei WUSV-WM in Philadelphia (USA)- auch der für Deutschland startende Siegerhund stammt aus Österreich!

Wien (OTS) - Die Weltmeisterschaft, die vom 17. - 20. Oktober 2013 in den USA stattfand, darf als großer Erfolg für den österreichischen Hundesport gewertet werden. Insgesamt waren 97 Hundeführer aus 33 Nationen am Start.

Die Mannschaft des Österreichischen Vereins für Deutsche Schäferhunde (SVÖ) konnte unter 33 Mannschaften den 3. Rang erreichen. Der Sieg ging -wie im vergangenen Jahr- an Helmut Huber mit "Hank vom Weinbergblick" aus Deutschland. Besonders erfreulich:

Auch der Siegerhund stammt aus österreichischer Zucht! Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) schließt sich dem SVÖ in der Gratulation an die erfolgreichen Teams an!

Österreichs WM -Team:

Ossi Stanka mit "Treff vom Wolfsgraben"

Hannes Braunhofer mit "Wotan vom Haus Pixner"

Josef Studirach mit "Jogi vom Schloß Tilysburg"

Wolfgang Hauk mit "Ossy vom Haus Pixner"

Walter Reikert mit "Panache vom Haus Pixner"

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Kynologenverband

Siegfried-Marcus-Str. 7

A-2362 Biedermannsdorf

Tel.: +43-(0)2236/710 667- 0

Email: office @ oekv.at

Homepage: www.oekv.at