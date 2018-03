"Die härtesten Jobs Österreich" mit Andi Knoll als Bestatter und Melanie Scheriau als Kellnerin

Folge drei am 23. Oktober um 21.05 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Schwerstarbeit im wahrsten Sinne des Wortes wartet in der dritten Ausgabe von "Die härtesten Jobs Österreichs" auf Model Melanie Scheriau und Moderator Andi Knoll am Mittwoch, dem 23. Oktober 2013, um 21.05 Uhr in ORF eins. Während das einstige Topmodel High-Heels gegen Bierkrüge tauscht und sich als Kellnerin im Prater versucht, beginnt Andi Knoll seinen Dienst als Bestatter - und stößt dabei nicht nur an seine körperlichen Grenzen.

Zuvor, um 20.15 Uhr in ORF eins, steht eine weitere Ausgabe von "Undercover Boss" auf dem Programm. In der dritten Folge taucht Kris Rosenberger undercover in sein damaliges Unternehmen - der Rosenberger Restaurant GmbH - ein und erkundet die Welt seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Folge drei: "Melanie Scheriau und Andi Knoll" (Mittwoch, 23. Oktober, 21.05 Uhr, ORF eins)

Über die Laufstege in Mailand, Paris und New York ist Melanie Scheriau bereits gelaufen. Dabei hat sie teure Designerkleider getragen. Dieses Mal trägt sie aber statt Designerstücken Tabletts mit mehreren Krügerln Bier. Der Catwalk liegt nämlich in der Luftburg im Prater und die Arbeit dauert nicht acht Minuten, sondern acht Stunden. Zuerst gilt es einmal, die Mysterien des Wasserglas-Servierens zu ergründen. Der erste Anfänger-Fauxpas lässt nicht lange auf sich warten, denn das Model hat anscheinend noch nie ein Granderwasser getrunken. Sonst müsste sie bestimmt wissen, dass es sich dabei nicht einfach nur um ein großes Glas Wasser handelt. Nach diesem holprigen Start ist Melanie Scheriau auch gleich verunsichert: "Ich glaube, mein Chef Ivan denkt nur, hoffentlich schafft sie das und schüttet keinem Gast ein Getränk drüber." Na ja, man wird sehen. Das Model kommt auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen: "Zwei- oder dreimal ein Tablett hin und her tragen ist ok, aber wenn du es dann 20-, 30-, 40- oder 50-mal machst und herumlaufen musst, um den Tisch zu finden, das ist schon sehr anstrengend. Ich bin körperlich sehr fit, aber ich merke schön langsam, wie mir alles wehtut."

ORF-Moderator Andi Knoll schlüpft für drei Tage in die graue Kluft eines Bestatters. Nichts für schwache Nerven. Dabei sieht er sich die Gänseblümchen einmal zumindest von der Seite an, schließlich hebt er als Bestatter unter anderem Gräber aus. "Dass jetzt da tote Menschen liegen, darüber denke ich jetzt zum ersten Mal nach, denn bis jetzt war ich mehr damit beschäftigt, was ich jetzt gleich zu tun habe." Der Job macht Andi Knoll nicht nur körperlich, sondern auch psychisch zu schaffen. Ein Toter muss abgeholt werden. "Na, da hat's mir jetzt schon zum ersten Mal die Nackenhaare aufgestellt, als ich gehört habe, dass das jetzt eine echte Abholung ist." Das Gewicht des Sarges ist zu viel für den Moderator, er gibt auf: "Keine Chance. Nein, das schaff ich nicht, die Gefahr, dass mir der runterfällt, ist viel zu groß. Das war jetzt grad echt wild. Die Mischung aus Gewicht und psychologischem Druck waren jetzt für mich unüberwindbare 270 Kilo."

"Die härtesten Jobs Österreichs" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at