Seeber: Mehr Kontrollen, aber keine Zentralbürokratie für Medizinprodukte

Europäisches Parlament legt neue Regeln für Brustimplantate, Zahnfüllungen, Herzschrittmacher, Schwangerschaftstests und Aidstest fest

Brüssel, 22. Oktober 2013 (ÖVP-PD) Nach den Skandalen um gesundheitsschädliche Brustimplantate und nicht-funktionierende Aidstests sollen zwei neue EU-Gesetze die Sicherheit von Medizinprodukten erhöhen. Richard Seeber, Gesundheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament, sprach sich für verschärfte Kontrollen, aber gegen eine zentrale Zulassung der Medizinprodukte aus. "Probleme

wie der europäische Brustimplantateskandal 2011 sind entstanden durch fehlende Kontrollen, nicht durch fehlende

Zulassungsverfahren. Wir wollen keine zentrale Zulassungsbürokratie für jedes Heftpflaster. Risikoreiche Produkte sollen sicherer werden. Das erreichen wir nur durch mehr gezielte, unangekündigte Marktkontrollen nach dem Inverkehrbringen", so Seeber heute vor der Abstimmung über die beiden Gesetze im EU-Parlament in Straßburg. ****

Die neue Regelung betrifft unter anderem Brustimplantate, Herzschrittmacher, künstliche Hüften, Zahnfüllungen, Katheter, DNA-- , HIV- und Schwangerschaftstests. Die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament hatte vorgeschlagen, die Zulassung von Medizinprodukten in Europa grundsätzlich nur noch nach einer Vorabzulassung durch eine staatliche Behörde zu erlauben. Hochrisiko-Produkte sollten sogar nur noch zentral durch die Europäische Arzneimittelagentur in London zugelassen werden. "Das löst das Problem nicht und ist übertriebener Zentralismus", so Seeber.

Die Neuregelung ist eine Konsequenz aus dem Skandal um die Brustimplantate der französischen Firma PiP. Nach der Zulassung der Implantate durch den deutschen TÜV hatte der französische Hersteller das hochwertige medizinische Silikon gegen

minderwertiges Industriesilikon ausgetauscht. "Medizinprodukte sind so unterschiedlich, dass man nicht alles über einen Kamm scheren kann. Verschärfte Regeln brauchen wir nur für risikoreiche und kritische Produkte. Langwierige Zulassungsverfahren für Stützstrümpfe oder Gehkrücken sind sinnlos, weil es hier kein Problem gibt. Aber bei allem, was im Körper eingesetzt wird, müssen wir sehr wohl stärker kontrollieren", so Seeber.

Nach Angaben des deutschen Bundesinstituts für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel war über viele Jahre ein HIV-Test auf dem Markt, der oft keine Infektion anzeigte, obwohl die Patienten infiziert waren. "Auch hier sind schärfere Marktkontrollen sinnvoll", so der ÖVP-Europaabgeordnete.

