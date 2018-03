VP-Obernosterer: Vollgas bei Proporz-Abschaffung

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Proporz-Abschaffung endlich angehen. Arbeitsgruppen sofort nach Landtags-Enquete gründen, Verfassungsdienst des Landes ist ins Boot zu holen.

Klagenfurt (OTS) - "Es gibt überhaupt keinen Grund für eine weitere Verzögerung, die Proporz-Abschaffung ist jetzt anzugehen. Entsprechende Anträge liegen bereits im Landtag. Der SPÖ-Vorsitzende des Verfassungsausschusses hat das Thema endlich auf die Tagesordnung zu geben, damit wir es entsprechend abarbeiten können", fordert heute VP-Obmann Gabriel Obernosterer.

Am Donnerstag finde auf Bestreben der ÖVP eine Landtags-Enquete zum Thema Abschaffung des Proporz statt. "Absichtserklärungen gibt es nun genug, ich will auch die anderen Parteien nicht an ihre Wahlversprechen erinnern. Aber die ÖVP steht dazu: Der Proporz muss weg, das Vorbild Steiermark liegt am Tisch, wir müssen nicht viel Neues erfinden, es ist zu handeln", so Obernosterer.

Nach der Enquete haben laut Obernosterer das Thema im Verfassungsausschuss behandelt zu werden, sofort Arbeitsgruppen eingesetzt zu werden und sei der Verfassungsdienst des Landes zu beauftragen, dem Landtag zu zu arbeiten. Weiters seien im Zuge der Proporz-Abschaffung auch die Oppositions-Rechte zu klären. "Es geht um Mitwirkungs-, Kontroll- und Informationsrechte, die eine detaillierte Debatte notwendig machen", erklärt Obernosterer. (Schluss)

