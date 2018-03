Karriere-Perspektiven bei RE/MAX: RE/MAX setzt Expansionskurs 2014 fort und erweitert sein Team um 200 Makler

Amstetten (OTS) - Mit einer Wachstumsoffensive will RE/MAX um weitere 200 Makler wachsen. "Die Chance und der Markt für Makler sind da -denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis und eine professionelle Dienstleistung mehr gefragt denn je", erläutert Bernhard Reikersdorfer, MBA, Geschäftsführer von RE/MAX Österreich. Mehr dazu unter

www.remax-karriere.at bzw. www.frauen-power.at. Bereits seit 2007 ist RE/MAX Marktführer in Österreich und mit 105 Büros und fast 500 Makler-KollegInnen die führende Kraft am heimischen Immobilien-Markt.

"Das hohe Vertrauen der Menschen in die Marke mit dem Ballon ermöglichen diese konsequente Expansion des Makler-Netzwerks" so Reikersdorfer. "Der Immobilien-Vermittler RE/MAX zeigt sich seit Jahren als beständiger Marktführer mit ehrgeizigen Plänen - denn trotz zahlreicher Erfolge und überdurchschnittlichem Wachstum ist der Plafond noch lange nicht erreicht. Unsere KollegInnen profitieren zudem besonders von der Kraft des weltweit größten Makler-Netzwerkes." Das RE/MAX-Makler-Netzwerk ist weltweit die Nr. 1 in der Immobilien-Vermittlung und verändert seit der Gründung vor 40 Jahren die Immobilien-Branche nachhaltig.

105 Büros - Tendenz steigend

Bereits im Frühjahr 2014 erreicht RE/MAX den nächsten Meilenstein - 110 RE/MAX-Offices in Österreich. Aus heutiger Sicht wird die Intensivphase der Expansion noch zwei bis drei Jahre andauern. Denn in Summe sind rund 150 RE/MAX-Standorte geplant. Dabei ist jedes Büro ein rechtlich und wirtschaftlich eigenständiges Unternehmen im Franchise-Netzwerk. "Jedes einzelne RE/MAX-Mitglied bestimmt seinen Erfolg selbst und kann dabei auf wesentliche und bewährte Erfolgsfaktoren vertrauen: Das vorhandene Wachstumspotential in der Immobilien-Vermittlung, das pulsierende Netzwerk, die hohe Qualität der konsequenten Ausbildung und vor allem die werbliche Kraft der stärksten Immobilien-Marke Österreichs", fasst Reikersdorfer ein paar wesentliche Vorteile zusammen.

