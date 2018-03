Termine am 23. Oktober in der "Rathauskorrespondenz"

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -

10.00 Uhr, Überreichung des Dekretes über den verliehenen Berufstitel "Professor" an Peter Brunner und RegRat Johann Salomon, des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Prof. Franz Basdera, des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Gerhard Heger sowie der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien an Maximilian Stony durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) 19.30 Uhr, Konzert "Im Wirtshaus - Herz. Bruch. Stück - Hannes Löschel Stadtkapelle", Aus dem Liederzyklus "Die Winterreise" von Franz Schubert und andere Lieder (Wienbibliothek, Loos-Räume, 1., Bartensteingasse 9, 1. Stock)

(Schluss) lit

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Tanja Lichtenauer

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81075

E-Mail: tanja.lichtenauer @ wien.gv.at