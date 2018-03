"Eingeschenkt - Sektland Österreich" am 27. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - Sektland Österreich - im Mittelpunkt einer neuen Folge der ORF-Reihe "Eingeschenkt" steht am Sonntag, dem 27. Oktober 2013, um 14.05 Uhr in ORF 2 anlässlich des "5. Österreichischen Tags des Sektes" nun derselbe, ein Getränk dessen Herstellung großes Know-how und Können erfordert und das nur von wenigen Winzern selbst gemacht wird. In der Sektherstellung werden die Trauben der Winzer zum Spezialisten gebracht. Die hohe Kunst der Sekterzeugung geht in Österreich auf die klassische "Méthode traditionelle" zurück, wie sie in der Champagne erfunden wurde und aufgrund der Gebietsbezeichnung bereits seit dem Versailler Vertrag von 1919 nur mehr für Erzeugnisse aus der Champagne verwendet werden darf. In Österreich kommt also Schaumwein oder Sekt auf den Markt, der durch unterschiedliche Verfahren seinen feinperligen Auftritt erhält.

Die Flaschengärung, wie sie Robert Alwin Schlumberger in Österreich eingeführt hat, wird auch heute noch von den bekannten Häusern wie Schlumberger, Kattus, Szigeti und Co. angewandt, aber daneben gibt es noch andere Möglichkeiten, die prickelnden Weine als Sekt ins Glas zu bekommen: In großen Edelstahlbehältern nach der Charmat-Methode lassen sich jeweils gleichbleibende Ergebnisse erzielen, so dass von der ersten bis zur letzten Flasche eine einheitliche Stylistik geprägt werden kann.

Was ist eine Assemblage, Tirage, Dosage, Agraffe, wofür steht ein Methusalem in der Sektproduktion und warum heißt Sekt in Österreich Sekt oder Schaumwein und nicht Champagner? Mit welcher Temperatur schmeckt Sekt richtig und woraus gehört er getrunken? Spielt die Form des Glases eine Rolle? Muss das Glas gekühlt sein und warum hat die Sektpyramide ausgedient? Was passiert mit leeren Sektflaschen und wofür braucht es Hefe für die Herstellung, wie lange wird gerüttelt und in welche Richtung? Alle diese Fragen beantwortet die neue Folge der ORF-Serie "Eingeschenkt".

"Eingeschenkt - Sektland Österreich" ist eine Koproduktion von Interspot Film und dem ORF. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at