Unser Österreich. Unser Programm: ORF-Premiere für "Live Is Life - Der Himmel soll warten"

ORF/BR-Koproduktion mit Joachim "Blacky" Fuchsberger, Dieter Hallervorden, Jan Josef Liefers, Bibiana Zeller, Ursula Strauss, Hans Michael Rehberg u. v. m.

Wien (OTS) - Es ist seine letzte große Rolle, wie TV-Legende Joachim "Blacky" Fuchsberger nach seinem Schlaganfall im Sommer 2013 selbst bestätigte: "Ich habe inzwischen einsehen müssen, dass ich keine großen Rollen mehr spielen sollte." Und dennoch bereut Blacky Fuchsberger es nicht, für die Fortsetzung des Erfolgsfilms "Live Is Life" noch einmal vor die Kamera von Wolfgang Murnberger getreten zu sein. In "Live Is Life - Der Himmel soll warten" - zu sehen als ORF-Premiere im Rahmen der Nationalfeiertagswoche "Unser Österreich. Unser Programm" am Mittwoch, dem 23. Oktober 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 - stand noch einmal die gesammelte Mannschaft rund um Fuchsberger, Jan Josef Liefers, Ursula Strauss, Dieter Hallervorden, Hans Michael Rehberg und Bibiana Zeller vor der Kamera. In der Fortsetzung wollen es die munteren Senioren noch einmal wissen. Obwohl sie die Tour abgebrochen haben und in ihre Residenz zurückgekehrt sind, haben sie weiterhin die Nase voll von Seniorentellern und Bevormundungen. Sie legen ihre Gehhilfen zur Seite und nehmen ihr Leben selbst in die Hand. Höhepunkt ist der gemeinsame Auftritt von den "Herzschrittmachern" und Sido, die dessen titelgebenden Hit "Der Himmel soll warten" wiedergeben. Das Drehbuch stammt von Uli Brée nach einer gemeinsamen Idee mit Joachim Fuchsberger. In weiteren Rollen sind u. a. Lisa Kreuzer, Gerhard Liebmann, Gisela Salcher, Petra Morzé, Thomas Mraz und Michael Schönborn zu sehen.

Joachim Fuchsberger: "Es passte wie der Deckel auf den Topf"

An einer Fortsetzung von "Live Is Life" hat der Schauspieler nie gezweifelt: "Uns war es klar, dass es eine Fortsetzung geben muss. Aber den Veranstaltern war es noch nicht ganz klar, deshalb hat es für mich unbegreiflicherweise so lange gedauert." Gemeinsam mit Uli Brée hat Fuchsberger die Idee für die Fortsetzungsgeschichte erarbeitet: "Wir haben gemeinsam überlegt, wie man es anlegen könnte. Der erste Teil war ja so stark in seiner Dramaturgie, da mussten wir schauen, wie das überhaupt noch zu toppen ist." Besonders gefreut hat man sich dann über den Gastauftritt von Sido: "Es passte wie der Deckel auf den Topf, dass Sido ein Lied mit dem Titel 'Der Himmel soll warten' hatte." Und auch den Dreh mit dem deutschen Rapper und "Große Chance"-Juror hat Fuchsberger in bester Erinnerung: "Er war von so einer Liebenswürdigkeit und hat sich bemüht, uns alten Säcken zu helfen. Es war das reinste Vergnügen."

Bibiana Zeller: "Wir sind noch frecher und lebenslustiger"

"Der zweite Teil geht einen Schritt weiter. Das heißt, dass wir absolut vor dem Ende stehen - aber dadurch sind wir noch frecher und noch lebenslustiger. Je älter man wird, desto toller wird die Sache." Während im ersten Teil Rock 'n' Roll die große Unbekannte war, ist es in diesem Film Rap: "Die erste Begegnung mit Rap - absolut was Neues. Doch das sind noch fünf Schritte weiter als Rock 'n' Roll. Das ist ja Wahnsinn an Schnelligkeit und Textverrücktheiten."

Jan Josef Liefers: "Wir kommen hier gut zurecht. Man begegnet sich hier auf Augenhöhe!"

"Es sind Leute, die alle sehr theatererfahren sind und eine großen Background haben - größer als ich, obwohl ich auch zehn Jahre ausschließlich am Theater war. Wir kommen hier gut zurecht. Man begegnet sich hier sehr auf Augenhöhe." Doch man kann auch was von den älteren Kollegen lernen, wie Liefers am Set erzählte: "Was man hier lernen kann, wenn man mit den älteren Kollegen zu tun hat. Die Zeit, die man hat, ist nicht nur dafür da, Geld zu verdienen oder irgendwelchen Projekten hinterherzujagen, sondern es wird immer wichtiger im Leben, was mach ich und worum geht es dabei. Und das kann auch ein reiner Unterhaltungsfilm sein, wo man sagt, hier geht es tatsächlich nur darum, Leuten ein paar gute Stunden zu machen und um nichts anderes. Aber diese Fragen stellen sich jedes Mal neu und werden immer wichtiger."

Ursula Strauss: "Es ist eine totale Ehre"

"Es ist eine totale Ehre. Wenn man sich umschaut, wer da aller vor der Kamera stand - das ist ein Hammer. Irgendwie total abstrakt, auch ein Teil davon sein zu dürfen", zeigt sich Uschi Strauss begeistert. Eine Fortsetzung war schon vor vier Jahren ein Thema: "Wir haben damals darüber gesprochen, weil die Arbeit so fein war und wir es alle so genossen haben. Irgendwie war das in diesen vier Jahren immer wieder ein Thema und dann auch wieder nicht. Jetzt ist es schließlich dazu gekommen - und wir sind alle froh." Über ihre Rolle verrät Strauss: "Als schwangere Heimleiterin habe ich große Ambitionen, alle Menschen glücklich zu machen, was sehr anstrengend sein kann und auch tatsächlich ist, vor allem für die Heimbewohner. Marina ist auch noch mit Rocco zusammen, aber es hat sich eben allerhand getan in ihrem Leben."

Mehr zum Inhalt

"Rocco und die Herzschrittmacher" haben nach ihrem großen Hit "Live Is Life" ihren Ruhm mit zahllosen Auftritten ausgekostet. Aber auch wenn sie sich mit ihrer Musik jünger fühlen, sind sie es doch nicht geworden. Nach dem Schwächeanfall eines Bandmitglieds beschließt die Gruppe, allen voran Degenhard (Joachim Fuchsberger) und Sissy (Bibiana Zeller), die Tournee zu beenden. Rocco (Jan Josef Liefers) nimmt das schweren Herzens zur Kenntnis. Und so kehrt man in die Seniorenresidenz zurück, wo inzwischen Roccos Flamme Marina (Ursula Strauss) die Heimleiterin ist. Die sanfte Marina hat die harte Tour ihrer Vorgängerin Frau Glück (Petra Morzé) zwar eingestellt, aber nun schlägt das Pendel gewaltig in die andere Richtung aus. Die alten Menschen werden behandelt wie kleine Kinder. Man bastelt miteinander, man spielt "lustige" Gesellschaftsspiele, man hat für alles und jeden Verständnis. Man behandelt sie aber nicht wie verantwortungsvolle Erwachsene. Revoluzzer wie Degenhard und Sissy sehen hier keine Zukunft. Sie wollen autark leben und respektvoll behandelt werden. Man spinnt die Idee von einem Ort für alte Menschen, an dem jeder noch etwas beizutragen hat und wo sein Hirn nicht einrostet.

Als sie erfahren, dass das Heim verkauft werden soll, hat Degenhard eine Idee. Die Bewohner sollen den Laden kaufen und ihn dann so gestalten, wie sie es für richtig halten. Der spontane Jubel verebbt, als sie feststellen, was das Anwesen kosten soll. Einen Degenhard Schagowetz kann so ein Rückschlag nicht entmutigen. Die "Herzschrittmacher" müssen ja mit ihren CDs und Auftritten massiv Geld verdient haben. Wo ist das eigentlich? Der Weg zu Rocco endet in der Ernüchterung. Die Bankenkrise hat seine Anlagestrategie zunichte gemacht. Es ist nichts mehr da. Zudem hat er Ärger mit Marina. Seit sie die Heimleitung übernommen hat, ist die Beziehung in der Krise. Er hat Angst, zwischen die Fronten zu geraten. Degenhard hat eine Idee. Die "Herzschrittmacher" müssen noch einmal unter die Leute. Wäre ja gelacht, wenn sie nicht noch einen Hit zustande brächten, der alle ihre Probleme löst. Sissy und ihre neuen Freunde im Altersheim stimmen begeistert zu. Rocco hält die Idee für verrückt. Nun ist es aber gerade Marina, die ihre Fehler erkennt und Rocco noch einmal zu einem großen Auftritt von "Rocco und die Herzschrittmacher" mitreißt.

"Live Is Life - Der Himmel soll warten" ist eine Produktion des ORF in Koproduktion mit BR, hergestellt von der DOR Film.

