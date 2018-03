Klare Ziele dringlicher denn je

IG Windkraft unterstützt die Umwelt-NGOs bei ihrem Ruf nach klarem Bekenntnis zur Energiewende

St. Pölten (OTS) - Die Umweltorganisationen haben heute von der künftigen Regierung ein Gesamtpaket für die Energiewende gefordert. Die IG Windkraft unterstützt dieses Anliegen und verweist dabei einmal mehr auf das Ökostromgesetz, dass als Beispiel für ein gut durchdachtes Gesetzeswerk als Vorbild für eine große Energiewende in Österreich dienen kann.

Die IG Windkraft stellt sich ganz klar hinter die Umweltorganisationen, die heute eine klare Linie und ein deutliches Bekenntnis zur Klima- und Energiepolitik einfordern.

"Die Klima- und Energiepolitik bedarf klarer Zielsetzungen und einem Gesamtkonzept", erklärt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft und ergänzt: "Wichtig ist es brauchbare Regelungen für Klimaschutz und Energiewende zu verankern. Als positives Beispiel kann hier das Ökostromgesetz gelten."

Ökostromgesetz als Vorzeigemodell

Als vorbildliches Beispiel, wie Zielsetzungen in rechtliche Form gegossen werden können, kann das Ökostromgesetz betrachtet werden. "Das Ökostromgesetz ist eine Erfolgsgeschichte", erklärte Moidl und ergänzt: "Auch wiederholte Unkenrufe das System schlecht zu reden ändert daran nichts." Ein Jahr lang wurde mit den Stakeholdern die Ausgestaltung des Ökostromgesetzes diskutiert. Das Ergebnis kann sich noch immer sehen lassen. Klare Zielsetzungen sind ebenso enthalten wie passende rechtliche Rahmenbedingungen, die einen Ausbau der erneuerbaren Energien ermöglichen. Darüberhinaus wurde auch Bedacht darauf genommen, dass die Förderkosten im Auge behalten werden.

Der Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), der kürzlich veröffentlicht wurde, zeigt in erschreckender Weise, dass die Energiewende viel zu langsam vonstatten geht. "Gerade bei der Stromversorgung sollte Österreich schnell auf 100% erneuerbare Energieversorgung umstellen und so eine Rolle als internationales Vorbild einnehmen", fordert Moidl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft

Mag. Martin Fliegenschnee-Jaksch

Tel.: Mobil: 0699 / 188 77 855

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

http://www.igwindkraft.at