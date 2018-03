Wiener Stadthalle: Programmpräsentation 2013/2014

Wien (OTS) - Die Saison 2013/14 in der Wiener Stadthalle bringt beliebte Klassiker und Weltstars wie "Riverdance", Depeche Mode oder Ennio Morricone mit "50 Jahre Filmmusik". Angekündigt wurden auch Premieren wie der Nestroy-Preis, die Science Busters im XXL-Format, Ice Age Live! als Familienshow am Eis oder die Vans Warped Tour für Liebhaber alternativer Musik. Bei der Präsentation in der Halle F waren viele Künstler anwesend, darunter Maya Hakvoort, Uwe Kröger, die Rounder Girls, die legendären "Blues Brothers" und ein Mönch der Shaolin Kung-Fu. Die Science Busters Martin Puntigam, Experimentalphysiker Werner Gruber und Prof. Heinz Oberhummer demonstrierten ein vorweihnachtliches Experiment passend zur neuen Show.

