Grüne Wien/Maresch: FPÖ betreibt Einkaufsstraßen-Bashing auf dem Rücken der Wirtschaftstreibenden

Permanentes Schlechtreden der erfolgreichen Einkaufsstraße Mariahilfer Straße schadet der Wirtschaft

Wien (OTS) - "Wie Freiherr Münchhausen fliegt FP-Mahdalik auf einer Kanonenkugel durch Wien und verteilt verbale Falschheiten in alle Richtungen. Weder ist die Mariahilfer Straße eine Geisterstraße noch sind dort irgendwelche Rad-Rambos zu finden", so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch. "Das permanente Schlechtreden der Mariahilfer Straße wirkt langsam geschäftsschädigend. Mahdalik stellt sich damit in die Reihe der damaligen Kritiker der Fußgängerzone Kärntnerstraße, Favoritenstraße oder Meidlinger Hauptstraße. Auch damals gingen mit den Veränderungen erhebliche Diskussionen einher, letztlich erwiesen sich die Neuerungen aber als Erfolge und wurden sowohl von der Bevölkerung als auch von den Geschäftstreibenden sehr gut angenommen. Die Mariahilfer Straße ist die erfolgreichste Einkaufsstraße der Stadt, die durch die Neugestaltung eine weitere Aufwertung erfährt", so Maresch abschließend.

