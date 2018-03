Erfolgreiche Zeitgeschichteserie "Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot" als DVD-Edition erhältlich

Wien (OTS) - Vor dem (Neu-)Start von "Österreich II" am 26. Oktober in ORF III noch mehr Zeitgeschichte im ORF: Die von Andreas Novak konzipierte neue ORF-Zeitgeschichteserie "Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot - 'Die 50er Jahre', 'Die 60er Jahre' und 'Die 70er Jahre'", die sich im Herbst 2012 mit der Alltags-, Politik- und Gesellschaftsgeschichte zwischen 1950 und 1980 beschäftigte, gibt es nun auf DVD. Ab 25. Oktober 2013 ist die bei Hoanzl erschienene DVD-Edition "Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot: "Die 50er - Das brüchige Fundament", "Die 60er -Zwischen Vergangenheit und Zukunft" und "Die 70er - Die Insel der Seligen" um 14,99 Euro im Fachhandel erhältlich. Damit kommt der ORF auch einem von zahlreichen Zuseherinnen und Zusehern sowie Schulen vielfach geäußerten Wunsch nach. Die Fortsetzung der "Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot"-Serie - "Die 80er", "Die 90er" und "Die 2000er Jahre" -steht ab Donnerstag, dem 28. November, jeweils Donnerstag um 21.10 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

Insgesamt erreichte der "Menschen & Mächte"-Dreiteiler von Wolfgang Stickler, Robert Gokl und Peter Liska 1,8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das entspricht 25 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis). Im Schnitt erreichten die drei "Menschen & Mächte"-Folgen 541.000 Zuschauer bei 20 Prozent Marktanteil (13 Prozent in der Zielgruppe 12-49 Jahre).

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Gesteigerte Nachfrage nach DVD-Edition macht deutlich, dass der ORF mit dieser Serie einen besonderen Akzent setzen konnte"

"Mit den nun auch auf DVD erhältlichen ersten drei Folgen unserer neuen Zeitgeschichteserie 'Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot' hat das ORF-Zeitgeschichte-Team einen wertvollen Beitrag geleistet, den Wandel der Gesellschaft in dieser Zeit auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene zu dokumentieren. Die positive Publikumsresonanz und die gesteigerte Nachfrage nach der DVD-Edition machen deutlich, dass der ORF mit dieser Serie einen besonderen Akzent setzen konnte. Ich bin sicher, dass auch die drei neuen Folgen über die 80er, 90er und 2000er Jahre auf großes Publikumsinteresse stoßen werden."

Andreas Novak, Leiter der ORF-Zeitgeschichte-Redaktion: "Neue Zeitgeschichteserie möchte Lust am Erinnern machen"

"Mein Team und ich freuen uns sehr über diese DVD-Edition, sie erfüllt einen vielfach geäußerten Wunsch unseres TV-Publikums. 'Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot' versteht sich als Reise durch die jüngere Zeitgeschichte unseres Landes, die den Zuschauerinnen und Zuschauern Lust am Erinnern machen möchte."

