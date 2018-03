FP-Gudenus: Wien ist das europäische Zentrum für tschetschenische Terroristen!

Erkenntnisse des französischen Geheimdiensts entlarven unverantwortliche Politik von SPÖ, ÖVP und den Grünen

Wien (OTS/fpd) - "42.000 Tschetschenen, darunter hunderte radikale Salafisten, leben mittlerweile in Österreich", warnte Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus etwa in einer Presseaussendung am 23. April dieses Jahres. Die Behörden würden wegschauen und die Steinzeit-Islamisten könnten ungestört Geld für den Dschihad sammeln und Freiwillige für den Kampf gegen die "Ungläubigen" rekrutieren. Lüge, Hetze und Ausländerfeindlichkeit warfen ihm die politischen Gegner in trauter Einigkeit vor. Gudenus: "Jetzt bestätigte der französische Geheimdienst nicht nur die Fakten, die ich genannt habe, sondern er erweitert sie noch konkret dahingehend, dass Wien eine zentrale Drehscheibe für Gotteskrieger aus dem Kaukasus ist, die Syrien durch Terror in einen radikal-islamistischen Staat verwandeln wollen."

Die Bundesregierung würde es den Extremisten auch leicht machen. Österreich sei einer der letzten Staaten, der noch Tschetschenen wegen angeblicher Verfolgung aufnimmt. "Sie stellen sogar die größte Gruppe unter den Asylwerbern. Monatlich kommen etwa 200 offiziell zu uns. Die Dunkelziffer liegt weit höher. Man muss sich vorstellen: Die Hälfte der Tschetschenen, die nach Europa gekommen ist, befindet sich in unserem kleinen Österreich", so Gudenus. Tausende der "armen" Flüchtlinge würden bei uns finanzielle und medizinische Leistungen in Anspruch nehmen und dann monatelang in ihre Heimat, in der sie angeblich bedroht werden, auf Sommerfrische fahren. Gudenus: "Vor so einem Asylmissbrauch die Augen zu verschließen, ist fahrlässig."

Regelmäßig sorgen Tschetschenen nicht nur in Österreich mit hoher Kriminalität für Schlagzeilen, Stichwort Donauinsel-Mord, auch im Ausland fallen sie immer wieder auf. "Ich erinnere etwa daran, dass ein tschetschenischer Terror-Pate bei Kämpfen an der georgisch-russischen Grenze gefangenen genommen, elf seiner Kumpane getötet wurden. Alle genossen bei uns Asyl-Status", berichtet Gudenus.

Gudenus appelliert erneut an das Innenministerium, eine Aktion scharf gegen tschetschenische Terrorzellen zu starten: "Jetzt weisen sogar ausländische Geheimdienste auf das Problem hin. Es reicht! Erstens muss damit Schluss sein, Tschetschenen, von denen die wenigsten verfolgt werden und die in der Regel illegal über sichere Drittstaaten zu uns kommen, ungeprüft als Asylwerber aufzunehmen. Zweitens müssen tschetschenische Terrornester, die es bei uns gibt, ausgehoben werden. Wenn diese dem Innenministerium mangels Beobachtung nicht bekannt sind, hilft ihm der französische Geheimdienst sicher gerne weiter." (Schluss)

