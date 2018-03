Bundespräsident Fischer empfängt Präsidenten der Libanesischen Republik zu einem offiziellen Arbeitsbesuch

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer wird den Präsidenten der Libanesischen Republik, Michel Sleiman, in Begleitung seiner Frau Wafaa Sleimann am Montag, den 28. Oktober 2013 zu einem offiziellen Arbeitsbesuch in Österreich empfangen. Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren im Inneren Burghof durch den Bundespräsidenten und einem Fototermin im Maria-Theresien-Zimmer ist ein Arbeitsgespräch der beiden Staatsoberhäupter im Beisein der Delegationen vorgesehen. Im Anschluss daran stehen die Staatsoberhäupter für ein Pressegespräch zur Verfügung. Weiters steht ein Besuch des Kunsthistorischen Museums am Programm des offiziellen Arbeitsbesuches des Präsidenten der Libanesischen Republik.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at