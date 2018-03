FPÖ-Neubauer: Landeshauptmann Durnwalder verabschiedet sich aus der Politik mit einem Kniefall vor Rom

Wien (OTS) - "Eine Woche vor den Landtagswahlen in Südtirol meldet sich der scheidende Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder in den österreichischen Medien nochmals aussagekräftig zu Wort. "Aussagekräftig vor allem für die Wähler, denn Durnwalder, der den zu erwartenden Landeshauptmann Dr. Arno Kompatscher als den "Richtigen" bezeichnet, lässt somit keinen Zweifel offen, wohin der Weg der Südtiroler Volkspartei künftig gehen wird. Dieser Weg führt geradewegs nach Rom, wo ja schon seit einiger Zeit ein auffälliger Anbiederungsprozess stattfindet", sagte heute der freiheitliche Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer.

So bezeichnet Durnwalder in einem kürzlich veröffentlichten Interview den Wunsch vieler Südtiroler nach einem "Los von Rom" schlicht als unmöglich und wirft dabei den Oppositionsparteien vor, den Menschen leicht alles versprechen zu können, wenn man keinen Beweis erbringen muss, dass es auch Möglichkeiten gibt. Genauso wenig konnte aber Durnwalder selbstverständlich einen Beweis dafür erbringen, dass ein "Los von Rom" NICHT möglich ist. "Den Unabhängigkeitsbestrebungen, die derzeit in ganz Europa wahrzunehmen sind, wird sich auch Italien nicht ewig verschließen können. Die Haltung Durnwalders ist umso unverständlicher, als die SVP ja 1945 mit dem Ziel der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts gegründet wurde und dies 1993 noch als unverzichtbar bekräftigt wurde", so Neubauer.

Gleichzeitig versucht Durnwalder aber auch Ängste zu schüren, dass bei Verlusten oder einer etwaigen Aufsplitterung der SVP diese keine Verhandlungskraft in Rom mehr hätte. Nachdem die Verhandlungskraft aber mehr für den Selbsterhalt als für die zu vertretende Bevölkerung eingesetzt wird, droht hier kein allzu großer Verlust.

"Man darf also am 27. Oktober 2013 gespannt auf den Ausgang der Landtagswahlen nach Südtirol blicken. Wenn die absolute Mehrheit der SVP gebrochen werden kann und jene Parteien, die sich für die Unabhängigkeit von Rom einsetzen, spürbar an Stärke gewinnen, dann sind die Weichen für ein "Los von Rom" gestellt", so Neubauer abschließend.

