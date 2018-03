ARBÖ-Umweltpreis geht an Volkswagen XL 1

Ein-Liter-Auto geht in Serie

Wien (OTS) - Mit dem XL 1 realisierte Volkswagen die langjährige Vision eines Ein-Liter-Autos und setzte das Konzept in einen Zweisitzer um. Bereits 2002 wurde das Auto mit dem ARBÖ-Umweltpreis prämiert. Elf Jahre später kann nicht nur der Prototyp bestaunt werden, sondern er geht in Serienproduktion, sodass viele Autofahrerinnen und Autofahrer davon profitieren können. Grund genug für den ARBÖ das Sprit-Wunder von VW, den XL 1, erneut mit dem ARBÖ-Umweltpreis auszuzeichnen.

Blättert man in den Geschichtsbüchern zurück merkt man schnell, dass die Innovationskraft in Sachen Verbrauch generell kein Neuland für VW ist, denn bereits 1998 wurde das Projekt des Drei-Liter-Lupo mit dem ARBÖ-Umweltpreis ausgezeichnet. Musste man im Prototyp noch hintereinander Platz nehmen, sitzen Fahrer und Beifahrer im XL 1 leicht versetzt nebeneinander. Leichtbau ist neben dem Luftwiderstand ein weiterer Baustein zu einem Werksverbrauch von 0,9 l Diesel/100 km (21 g CO2/km). Dem Volkswagen gehen somit effiziente Eckdaten wie ein geringes Gewicht von 795 kg, perfekte Aerodynamik (Cw 0,189) und ein niedriger Schwerpunkt von 1.153 mm Höhe einher. Rein elektrisch und damit emissionsfrei fährt man bis zu 50 km - dank des Plug-In-Hybridsystems, dennoch erreicht der Wolfsburger eine Bauartgeschwindigkeit von 160 km/h und beschleunigt in 12,7 Sekunden auf Tempo 100.

Verliehen wird der ARBÖ-Umweltpreis an VW im Rahmen einer feierlichen Gala im November in Wien.

