Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 15. Oktober überreichte die weltgrößte Reise-Website TripAdvisor den Traveler's Choice Award 2013 der Kategorie "Top-10-Reiseziele Chinas" in aller Form der Stadt Hangzhou. Am gleichen Tag wurde die "Modern Marco Polo"-Kampagne zum globalen Austausch von Souvenirs offiziell gestartet. Voller Vorfreude heißt Hangzhou Reisende aus allen Teilen der Welt erneut in der Stadt willkommen.

Die "Modern Marco Polo"-Kampagne zum globalen Austausch von Souvenirs ist eine von zahlreichen Initiativen, die im Rahmen der globalen Anwerbungskampagne "Modern Marco Polo - Hangzhou Doctors" veranstaltet werden. Im Zuge dieser Kampagne möchte Hangzhou den Geist von Marco Polos Mission bewahren und Reisende aus aller Welt dazu ermutigen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit den lokalen Bräuchen und unterschiedlichen Kulturen von Städten aus aller Welt in Form von Reisesouvenirs und Erinnerungsstücken über die Social-Media-Plattform Facebook mit anderen zu teilen. Als Veranstalter wird Hangzhou seine berühmten Seidenstoffe, Postkarten mit Buddhismus-Motiven und Schirme aus Ölpapier gegen die Souvenirs und Erinnerungsstücke anderer Teilnehmer zum Tausch anbieten. Auf diesem Weg möchte die Stadt Menschen allerorts Glückwünsche aussprechen. Personen, die sich an dieser Kampagne beteiligen möchten, müssen lediglich die aussagekräftigsten Fotos ihrer Stadtsouvenirs auf Facebook hochladen und auf den entsprechenden Aktivitäts-Blogs der Facebook-Homepage von Hangzhou einen Eintrag hinzufügen. Hangzhou wird dann für Fans und Unterstützer mit dem Austausch von Souvenirs beginnen. Während der Kampagne wird die Homepage auch einen besonderen Themenbereich enthalten, in dem Erinnerungsstücke aus Ländern präsentiert werden, die Teil der damaligen Reiseroute von Marco Polo waren. So können sich Website-Besucher in Form eines interessanten und interaktiven Erlebnisses untereinander austauschen. Zeitgleich wird die Stadt auch die "My Chinese Costumes"-Kampagne starten und Fans aus aller Welt die Möglichkeit bieten, sich näher mit traditionellen chinesischen Trachten vertraut zu machen, damit sie Seidenstoffe aus dem chinesischen Hangzhou in ihrer ganzen Pracht zu schätzen lernen.

