AVISO 23. 10.: "Arbeit, Risiko und Leistung als Syntax der Verrenkung"

Eisenbergers Kunst-Plakatprojekt für die AK Wien stellt die Ordnung auf den Kopf

Wien (OTS) - Nach welchen Leitsätzen ist die Gesellschaft geordnet? Wie lässt sich diese Ordnung durchbrechen? Damit beschäftigt sich der Künstler Christian Eisenberger in seinem Plakatprojekt für die AK Wien, das am 23. Oktober vorgestellt wird. Dabei hinterfragt er Begriffe wie "Arbeit", "Risiko" oder "Leistung": "Alle drei Begriffe ergeben eine Syntax der Verrenkung", so Eisenberger. Das Credo der Konsumgesellschaft, "more, more, more", setzt er in Form von Zuckerwürfeln auf einem Ameisenhaufen in Szene.

Die AK Wien bittet KünstlerInnen zweimal jährlich, zwei Plakatwände vor der Technisch-Gewerblichen Abendschule des BFI zu bespielen. In diesem Bildungszentrum können Berufstätige Ausbildungen zum Werkmeister oder die Berufsreifeprüfung absolvieren.

Eisenberger beschäftigt sich seit Beginn seiner künstlerischen Laufbahn mit Kunst bzw. künstlerischen Eingriffen im öffentlichen Raum. Abseits kunstinteressierter Kreise bekannt wurde seine Aktion "Clown walking on the sunny side" in Wien und London.

Am 23. Oktober steht Eisenberger im Künstlergespräch mit Lorenz Seidler, Koordinator der Kunst-Veranstaltungsprogramm-Plattform eSeL, Rede und Antwort. Wir würden uns freuen, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter aus Ihrer Redaktion dabei begrüßen zu dürfen.

ARBEIT RISKIERT LEISTUNG!?

23. Oktober 2013, 19 Uhr

Technisch-Gewerbliche Abendschule des BFI

Plößlgasse 13, 1040 Wien

19 bis 19.45 Uhr: Künstlergespräch mit Lorenz Seidler (www.esel.at) http://kultur.arbeiterkammer.at/

Pressefotos auf Anfrage

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Katharina Nagele

Tel.: (+43-1) 501 65 2678

katharina.nagele @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at