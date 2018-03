Zum Fürchten günstig: Die besten Spiele-Schnäppchen zu Halloween

Hamburg (ots) - Feiertage laden zum Spielen ein. Zu Halloween locken deshalb Games-Entwickler mit besonderen Angeboten. POGED.com zeigt die spannendsten Angebote.

Zum Gruselfest Halloween überschlagen sich Spiele-Anbieter mit kostenlosen Extra-Features und Feiertags-Schnäppchen. Das Free2Play Bewertungs- und Vergleichsportal www.POGED.com fasst die besten Deals zusammen.

Top Free2Play Angebote:

Kostenlose Online- und Browsergames laden umsonst zu schaurig-schönen Events ein: In "Anno Online" werden Strategen von einem Geisterschiff heimgesucht, in "Die Siedler Online" erwartet sie die Golemschlacht und jede Menge Kürbisstimmung. Shooter-Fans können sich in "Crossfire Europe" Deathmatch-Gefechte in einer Geisterbahn liefern. Landwirte züchten Fledermäuse in "Farmerama". Die Götter von "Grepolis" tragen neue Vampir- und Hexenkostüme. Weitere gratis Grusel-Empfehlungen:

"F.E.A.R. Online", "Star Wars: The Old Republic" und "One Late Night".

Gruselige Retail- und Abo Games:

Die Konsolenportierung von Nintendos 3DS-Actionadventure "Castlevania - Mirror of Fate" wird zu Halloween für günstige 11,99EUR für Xbox 360 sowie PlayStation 3 erhältlich sein. Im Beat em' Up "Dead or Alive 5" für PS3 und Xbox 360 erhalten Kämpfer Vampircapes und Ganzkörperlycraanzug mit Skelettmusteraufdruck. "World of Warcraft", Mutter aller Fantasy-MMORPGs, lädt zu Halloween in "Die Schlotternächte" ein. Spieler sollten auf eine Begegnung mit dem kopflosen Reiter gefasst sein.

App-Spiele:

"Worms 3" hat ein kostenloses Halloween-Update erhalten mit elf neuen Halloween-Karten, auf denen sich die tapferen Würmer gegenseitig ausknipsen können. In dieser Zeit kostet "Worms 3" für kurze Zeit nur 99 Cent statt 4,49EUR.

Alle Halloween Specials gibt es unter http://de.poged.com/news/one/561

