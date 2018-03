onlineprinters.at investiert über drei Millionen Euro in Produktion / Neue 8-Farben-Offsetdruckmaschine erweitert Kapazität der Onlinedruckerei

Neustadt an der Aisch, Deutschland / Wien (ots) - Mit Investitionen von über drei Millionen Euro ist die Produktion des international tätigen Online-Druckdienstleisters Onlineprinters am deutschen Firmensitz weiter ausgebaut worden. Die Druckkapazitäten im Offsetdruck wurden im September mit einer weiteren hochmodernen 8-Farben-Druckmaschine, der Heidelberger Speedmaster XL 106-8P, inklusive einer neuen CTP-Anlage zur digitalen Druckplattenbelichtung erweitert:

"Durch den Einsatz der neuesten Drucktechnologien können wir unsere Kunden noch schneller, effektiver und kostengünstiger bei der Produktion ihrer Drucksachen bedienen", freut sich Walter Meyer, Geschäftsführer der Onlineprinters GmbH, über die neuesten Investitionen in den Druckpark. Derzeit sind am Firmensitz der Onlineprinters GmbH über 90 hochmoderne Druckwerke rund um die Uhr in Betrieb, um das Auftragswachstum im Onlineshop www.onlineprinters.at zu bedienen. Mit dem breiten und hochwertigen Sortiment an Offset-und Digitaldrucksachen stattet der Online- Druckdienstleister Geschäftskunden in 30 Ländern Europas über seine Onlineshops aus. "Unser Wachstumskurs Richtung Europa läuft ungebremst", so Meyer. Trotz des Trends zur Onlinewerbung werden nach Branchenschätzungen zwei Drittel der Werbung nach wie vor auf Papier gedruckt. Stark ins Internet verschoben hat sich dagegen der Vertriebsweg für Printprodukte: "Unsere Kunden kaufen ihre Drucksachen bequem, sicher und schnell über unsere zertifizierten Onlineshops. Mit dem Geschäftsprinzip 'Drucksachen einfach online bestellen' sind wir innerhalb weniger Jahre zu einer der größten Onlinedruckereien in Europa aufgestiegen", beschreibt der Geschäftsführer von Onlineprinters den Wachstumskurs für die hochwertigen Offset- und Digitaldrucksachen aus dem Onlineshop mit Qualität "Made in Germany".

8-Farben-Offsetdruckmaschine verarbeitet 18.000 Druckbogen pro Stunde

Mit der 8-Farben-Offsetdruckmaschine sind auch 100.000er Druckauflagen von Flyern, Falzflyern und Broschüren in kürzester Produktionszeit realisierbar. Bis zu 18.000 Druckbögen im Format 75 x 106 cm können auf der Speedmaster XL pro Stunde verarbeitet werden -pro Tag kann diese somit Papier mit einer Fläche von 48 Fußballfeldern bedrucken. Ein automatisches Farbmanagement (Inpress Control) im Druckwerk garantiert Farbgenauigkeit und beste Druckqualität. Mittels innovativer Wendetechnologie (4/4) werden zudem Vorder- und Rückseite in einem Arbeitsdurchlauf bedruckt. Bestätigt wird die Qualität der Drucksachen durch die erneute Zertifizierung nach ProzessStandard Offsetdruck (PSO). "Unsere Kunden können sich auf die ausgezeichnete Qualität der von uns produzierten Drucksachen verlassen. Wir garantieren ein konstantes, farbgenaues Druckergebnis über die gesamte Auflage und ein jederzeit reproduzierbares Farbergebnis bei Nachdrucken", erklärt Meyer die verlässlich hohe Qualität von www.onlineprinters.at.

YouTube: Blick in die Produktion - Aufbau der 8-Farben-Druckmaschine Speedmaster XL: http://www.youtube.com/watch?v=Xp_GMRaUcc8

Über die Onlineprinters GmbH

Die Onlineprinters GmbH zählt zu einer der größten Onlinedruckereien Europas. Das deutsche Unternehmen hat 430 Mitarbeiter und beliefert 30 Länder in Europa über Onlineshops. In der PSO-zertifizierten Produktion werden alle Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität und im flexiblen Digitaldruck hergestellt. "Druckaufträge selbst abwickeln und schnelle Lieferung" ist der Anspruch der Geschäftskunden, die von Visitenkarten und Briefpapier über Flyer, Postkarten und Plakate bis hin zu klebegebundenen Katalogen, gehefteten Broschüren und großformatigen Werbesystemen ihre Drucksachen im Onlineshop bestellen und Druckdaten selbst hochladen. Produkt- und Unternehmensinformationen gibt es im Onlineshop und im Mobile-Shop von http://www.onlineprinters.at

