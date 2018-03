Erfolgreiche Geschäftsführung im Fokus des 11. Österreichischen IT- und Beratertages

Der WKÖ-Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) lädt am 28. November 2013 zum 11. Beratertag

Wien (OTS/PWK735) - Der Österreichische IT- und Beratertag widmet sich in seiner 11. Auflage dem Thema "Erfolgreiche Geschäftsführung" und stellt die Veranstaltung unter den bewusst provokativen Titel "Geht es nur um Mut, Moneten, Macht?". Alfred Harl möchte damit zum Gedankenaustausch einladen und Antworten geben: "Jede Geschäftsführung muss Ziele erreichen, mutige Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen", so der Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT). "Es geht darum, ein Unternehmen mit Verantwortung zu steuern und nachhaltig in die Zukunft zu führen." Welche Tools dafür erforderlich sind, werden die Besucherinnen und Besucher des Beratertages in den Ergebnissen der in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien erstellten Karmasin-Studie "Erfolgreiche Geschäftsführung" sowie in hochkarätig besetzten Vorträgen und Diskussionen erfahren.

"Erfolgsfaktor Zeit" im Blickfeld des Beratertages

WKÖ-Vizepräsident Hans Jörg Schelling wird im Rahmen des Beratertages auf die Herausforderungen als Unternehmer bzw. Inhaber des Stiftsweingutes Herzogenburg eingehen. Prof. Peter Heintel wird in seiner Keynote über Zeitmanagement die Aspekte der Zeitverdichtung und Entschleunigung in gewohnt philosophischer Art und Weise näher beleuchten. Als Gründer und Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins zur Verzögerung der Zeit ist er seit vielen Jahren Verfechter der Entschleunigung und plädiert für eine Zeit-Balance, die Raum für "reife" Entscheidungen lässt. Gerade für die erfolgreiche Geschäftsführung eines Unternehmens stellt sich doch täglich die Frage: "Brauche ich mehr Zeit oder einfach weniger Aufgaben?"

Weibliche Führungskraft und Exportpotenziale

Welche Aufgaben im Export entscheidend sind, wird die Aussenwirtschaft Austria der Wirtschaftskammer Österreich, die bereits zum dritten Mal am Beratertag dabei ist, am Beispiel Hongkong und anhand internationaler Finanzierungsinstrumente darstellen. Und wie die Erfolgsfaktoren von Frauen in der Führungsetage aussehen werden Finanzministerin Maria Fekter, Handelsspartenobfrau Bettina Lorentschitsch, Hotelmanagerin Michaela Reitterer und WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl unter der Moderation von Standard-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid in einer spannenden Diskussionsrunde behandeln.

"Am diesjährigen IT- und Beratertag zeigen wir, welche Fähigkeiten und Instrumente für die erfolgreiche Geschäftsführung entscheidend sind und welche Potenziale noch ausgeschöpft werden können", betont Harl, der mit Sophie Karmasin einen Ausblick über zukünftige Trends geben wird.

IT- und Beratertag ist Branchenevent für Entscheidungsträger

Der 11. Österreichische IT- und Beratertag ist der Treffpunkt für Österreichs Entscheidungsträger und das Who is Who der heimischen Wirtschaftsszene. In den hochkarätig besetzten Diskussionen und Vorträgen werden unter anderem Ali Aram (Ernst & Young), Thomas Bergen (getabstract), Karin Berger (UPC), Wolfgang Burda (ACP), Carl de Colle (Exportfonds), Armando Corti (Red Bull), Maria Fekter (Finanzministerin), Univ. Prof. Thomas Foscht, Christian Fritz (Kanzlei Fritz & Schauer), Prof. Peter Heintel, Leo Hillinger, Petra Maria Ibounig (WKW), Brigitte Jank (Präsidentin WKW), Sophie Karmasin, Christian Kern (ÖBB), Ronny Kokert, Oliver Krizek (Navax), Christian Kudler (IBM), Ulrike Lauber (Paritätische Kommission), Christopher Lindinger (Ars Electronica), Bettina Lorentschitsch (Obfrau Sparte Handel), Klaus Reisinger (ALLPLAN), Michaela Reitterer (Boutiquehotel Stadthalle), Angelika Sery-Froschauer (Obfrau Werbung), Hans Jörg Schelling (Vizepräsident WKÖ), Christian H. Schierer (Wirtschaftsdelegierter), Margarete Schramböck (NextiraOne), Eva-Maria Stuffner (UBIT-Sprecherin Bilanzbuchhaltung), Georg Wagner (Spiritdesign), Christina Weidinger (SEA Award), Martin Zandonella (IT-Sprecher UBIT), Gerhard Zeiner (SAP Österreich) und Sonja Zwazl (Präsidentin WKNÖ) über zukünftige Entwicklungen diskutieren. Der ganztägige Branchenevent des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT der Wirtschaftskammer Österreich findet am 28. November 2013 in der Wiener Hofburg statt und ist glanzvolle Abschlussveranstaltung der Austrian Consultants' Days. Weitere Informationen auf www.beratertag.at (JR)

Der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT

Mit mehr als 61.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Buchhaltung wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Weitere Informationen auf http://www.ubit.at

