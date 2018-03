WirtschaftsWoche kürt Kerkhoff Consulting zur führenden Beratung für Supply Chain Management

Am 15. Oktober 2013 verlieh die WirtschaftsWoche den Beraterpreis "Best of Consulting 2013". Damit zeichnet die wöchentlich erscheinende Wirtschaftszeitschrift einmal im Jahr die besten Unternehmensberatungen aus. Sie misst dazu die Qualität der Beratungsarbeit bei den Kunden. Die Kerkhoff Consulting GmbH belegte hier den 1. Platz in der Kategorie "Supply Chain Management". Die Düsseldorfer Unternehmensberatung konnte sich dieses Jahr mit einem Beratungsprojekt für die Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & Co. KG mit Sitz in Osnabrück, dem führenden Hersteller von tiefgekühlten Backwaren in Europa, gegen Marktbegleiter wie Ernst & Young J & M Management Consulting AG und MHP - A Porsche Services Company durchsetzen. Anwesend war an diesem Abend das Who is Who der Beraterszene wie Ernst & Young, Deloitte, A.T. Kearney, PwC, KPMG, Porsche Consulting & Co.

Wirtschaftwoche-Chefredakteur Roland Tichy überreichte im Düsseldorfer Hotel Hyatt den Award "Best of Consulting" an Gerd Kerkhoff, Geschäftsführer und Bardo Hassemer, Principal bei Kerkhoff Consulting und verantwortlich für das Projekt Coppenrath & Wiese. Kerkhoff: "Damit bestätigen unsere Kunden gegenüber den unabhängigen Jurys, die uns hier bewertet haben: Wir werden unserem Anspruch als Qualitätsführer gerecht. Das größte Potenzial von Kerkhoff ist und bleibt unser Personal. Dem Know-how und dem Einsatz unserer Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass wir uns in der Wirtschaft behaupten. Daher mein großes Dankeschön an alle Mitarbeiter für die großartige Arbeit, die sie leisten. Wir danken zudem unseren Kunden für ihr Vertrauen." Wolfram Wacker, Leiter der Abteilung Supply Chain Management von Coppenrath & Wiese, dass pro Jahr mehr als 370 Mio. Euro umsetzt, fasst zusammen: "Wir haben einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess implementiert, mit dem wir unsere Organisation ständig weiter entwickeln. Kerkhoff Consulting hat uns dabei mit anwendungsbezogenen Ansätzen unterstützt. Besonders wichtig war uns die präzise Kommunikation in verständlicher Sprache. Also all das, was Mittelständler von Beratern erwarten und viel zu selten antreffen."

