"Alles für den Gast": Kapsch zeigt IT- und Telekommunikationslösungen für Gastronomie und Hotellerie

Wien (OTS) - Gastronomie- und Hotelleriebetriebe setzen IT und Telekommunikation vermehrt dafür ein, ihren Gästen individuelle Services auf mobilen Endgeräten zu bieten. Kapsch BusinessCom, führender Anbieter umfassender technischer Lösungen für diese Branche, zeigt im Rahmen der Fachmesse "Alles für den Gast Herbst 2013" wie attraktive Angebote für die Gäste auf neuestem technischen Stand aussehen können.

Etwa 700 Aussteller und über 46.000 Besucher nutzen die "Alles für den Gast" Messe jährlich als Trendbarometer. "Wir stellen in letzter Zeit vermehrt fest, dass es in der Branche Bestrebungen gibt, Technologien für Anwendungen einzusetzen, mit denen die Gäste mit besonderen Services überrascht werden. Auf der Basis einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur entstehen neue Dienstleistungen, mit denen sich die Unternehmen von ihren Mitbewerbern abheben", so Jochen Borenich, MBA, Mitglied des Vorstandes bei Kapsch BusinessCom. Kapsch setzt schon seit vielen Jahren einen Branchenschwerpunkt auf Hotellerie und Gastronomie und bietet ein umfassendes Angebot für Kommunikations- und Sicherheitslösungen. Auf dieser Basis setzen dann Anwendungen auf, die den Aufenthalt in Hotels oder Restaurants komfortabler machen, weil sie individuell auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen. Kapsch arbeitet mit zahlreichen Partnern zusammen, um die unterschiedlichen Anforderungen abdecken zu können. Auf der Messe präsentiert Kapsch IP-Lösungen für Telefonie und Kommunikation gemeinsam mit Aastra. Für die Sicherheit im Hotel werden am Messestand von Kapsch Videoüberwachungs-Lösungen von Axis und Keycard-Systeme von Miditec gezeigt.

Hotel-Infotainment auf Smartphones und Tablets

Es gibt eine ganze Fülle an Informationen, die für Hotelgäste relevant sind: Die Speisekarte, das aktuelle Seminarprogramm, der Veranstaltungskalender oder die Hauszeitung sind auf fix installierten Terminals und als "mobile Erweiterung" des Informationssystems auch auf Smartphones und Tablets zu finden. Diese werden vor allem dort eingesetzt, wo große Distanzen bei gleichzeitig hohem Informationsbedarf eine Rolle spielen, also etwa in großen Hotel-Anlagen, Ferienressorts und Campingplätzen.

Digital Signage: zentral gesteuert, mobil verfügbar

Einen weiteren Messeschwerpunkt legt Kapsch auf digitale Beschilderungen im und um das Hotel. Tagesaktuelle Angebote und wechselnde Informationen werden zentral koordiniert und an fixen wie auch an mobilen Infopunkten in der Anlage angezeigt. Derartige Systeme dienen den Gästen als digitale Wegweiser und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können darüber in einem Arbeitsschritt Buchungen vornehmen und die Räume gleich richtig beschildern.

Umfassendes Angebot

Das Kapsch Portfolio für Hotellerie und Gastgewerbe reicht von Kommunikations- über Zutrittskontrollsystemen mit Key-Card-Lösungen über Infotainment und Videoüberwachung bis zur weltweiten Vernetzung von Hotelketten. Zusätzlich zu Konzeption und Implementierung bietet Kapsch auch Betrieb und Wartung für dieser Lösungen an.

Die "Alles für den Gast-Herbst" findet am Messegelände in Salzburg vom 9. bis 13. November 2013 statt. Der Messestand von Kapsch befindet sich in Halle 04 / Stand 300.

Kapsch BusinessCom - ein Unternehmen der Kapsch Group - ist mit über 1.400 Mitarbeitern und einem Umsatz von knapp 300 Millionen Euro einer der führenden ICT-Servicepartner in Österreich, Zentral- und Osteuropa.

Für weitere Informationen: www.kapsch.net und www.kapschbusiness.com

