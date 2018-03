FPÖ-LPO Ragger: Beteiligung der Parteien an den Regierungsgeschäften gemäß ihrer Stärke

Biegen der Verfassung zu parteipolitischen Zwecken ist unzulässig

Klagenfurt (OTS) - Erneut forderte heute der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger, dass die im Landtag vertretenen Parteien auch an den Regierungsgeschäften gemäß ihrer Stärke vertreten sein sollten. Die Freiheitlichen würden demnach am auch in anderen Bundesländern bewährten System des Proporzes festhalten, das Teil der Kärntner Landesverfassung sei. In dieser sei eindeutig verankert, dass die politischen Parteien gemäß ihrer Stärke mit den Regierungsgeschäften beauftragt werden müssen. Völlig außer Streit stehe gemeinhin, dass man den Anteil an der Regierungsverantwortung eines Regierungsmitglieds nur anhand des Anteils des von ihm zu verantwortenden Budgetanteils messen könne.

"Wenn es nun so ist, dass die Linkskoalition den Vertretern der Opposition lediglich die Verwaltung eines minimalen Bruchteils des Budgets zubilligt, so widerspricht dies dem Auftrag der Landesverfassung, die politischen Kräfte je nach ihrer politischen Stärke mit den Regierungsgeschäften zu betrauen", stellte Ragger klar: "Da die Landesverfassung in diesem Punkt bis dato nicht geändert wurde, habe ich ein Gutachten in Auftrag gegeben, das beweisen wird, dass die Linkskoalition in diesem Punkt die Landesverfassung bricht".

Als Jurist und Rechtsreferent des Landes Kärnten könne er, Ragger, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn die Linkskoalition eine so eklatante Fehlinterpretation der Landesverfassung vornehme. Ragger weiter: "Es geht nicht an, dass die Linkskoalition die Landesverfassung und letztlich auch das Ergebnis der Landtagswahlen, bei denen die Kärntnerinnen und Kärntner die FPÖ zur zweitstärksten Kraft gemacht haben, so hinbiegt, wie es ihr passt. Das ist im Übrigen auch höchst undemokratisch. Mir ist nicht bekannt, dass die Linkskoalition derzeit ernsthaft an einer Reform der Landesverfassung arbeitet. Sollte dies der Fall sein, fordere ich an dieser Stelle vehement ein, dass an einer solchen Verfassungsreform alle im Landtag vertretenen Parteien mitarbeiten müssen!"

