AK Kaske: Aufschwung macht fairen KV-Abschluss möglich

Industrieproduktion auf hohem Niveau - Vorkrisenniveau bereits erreicht

Wien (OTS) - "Die Zeichen stehen auf Aufschwung", so AK Präsident Rudi Kaske zur guten Entwicklung der österreichischen Industrieproduktion. Kaske plädiert einmal mehr für einen entsprechend fairen Abschluss der Metaller-Kollektivverträge, der "auch in Hinblick auf die positiven Zeichen aus der Industrie mehr als gerechtfertigt ist. Wer gute Arbeit leistet, muss auch dementsprechend entlohnt werden." Ein angemessener und fairer Abschluss ist in vielerlei Hinsicht gerechtfertigt und wichtig:

+ Die Unternehmen der österreichischen Maschinen und Metallwarenindustrie haben auch 2012 wieder prächtig verdient. Mehr als die Hälfte der bedeutenden Unternehmen dieser Branche weisen eine Verzinsung ihres eingesetzten Eigenkapitals von über 18 Prozent auf. Jedes vierte untersuchte Unternehmen verfügt in seiner Bilanz sogar über eine Eigenkapitalrendite von über 40 Prozent.

+ Die österreichische Industrieproduktion befindet sich auf dem Weg nach oben und hat das Vorkrisenniveau von 2008 bereits wieder erreicht. Der Bank Austria Einkaufsmanagerindex und der WIFO Konjunkturtest weisen für Österreich auf eine Verstärkung der Erholung im Herbst 2013 hin. Im September lag das Bank-Austria-Barometer (bereinigt) mit 51,1 Punkten wieder über der Wachstumsmarke von 50 Punkten. Dieser Entwicklung liegen steigende Auftragseingänge und eine höhere Produktionsleistung zugrunde.

Auch in der Eurozone zeigt die Industriekonjunktur nach einer Durststrecke von Mitte 2012 bis ins Frühjahr 2013 in den letzten Monaten wieder deutlich nach oben. Diese Erholung wird vor allem von der deutschen Industrie getragen, die von der Nachfrage aus Asien und Amerika profitiert. Der jüngste Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex auf 107,7 Punkte (Stand September) - und damit den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren - deutet auf eine merkliche Erhöhung des Tempos der Erholung im Herbst hin.

+ Die österreichische Industrie hat sich in den letzten Jahren gut geschlagen, sogar noch besser als die deutsche. Die Lohnstückkosten in der Sachgütererzeugung sind im Vorjahr zwar um 3 Prozent gestiegen, gegenüber den Handelspartnern und auch gegenüber Deutschland jedoch gefallen. Die anhaltend hohe Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Sachgütererzeugung zeigt sich auch in den Exporten, die auch heuer wieder schneller wachsen werden als die inländische Konsumnachfrage.

+ Die Konsumnachfrage wächst anders als in den schwersten Krisenzeiten bisher noch schwach. Daher ist es umso wichtiger, die Nachfrage jetzt zu stärken. In der vorjährigen Lohnrunde der Metaller wurden die Abschlüsse unter der Annahme einer niedrigeren Inflationsrate getätigt. "Auch vor diesem Hintergrund ist eine Lohn-Erhöhung wichtig. Das belebt den privaten Konsum und stützt die Konjunktur", so Kaske.

+ Nach wie vor fließt mehr als die Hälfte des Gewinns der Metallindustrie an Aktionäre beziehungsweise Muttergesellschaften. In Summe werden im Laufe des heurigen Jahres basierend auf den Bilanzen des Geschäftsjahres 2012 mindestens 1,4 Milliarden Euro ausgeschüttet. "Bei derart hohen Summen für Aktionäre und Eigentümer dürfen die Beschäftigten, die wesentlich zum Erfolg der Unternehmen beitragen, nicht zu kurz kommen", fordert Kaske einen fairen KV-Abschluss für die Metall-Beschäftigten.

