Regierungsverhandlungen: Grüne fordern unabhängige Qualitätssicherung der Lehrlingsausbildung

Mitterlehner und Hundstorfer bleiben Lösung zu hohen Drop-Out-Quoten in der Lehrlingsausbildung schuldig

Wien (OTS) - "Wenn die Lehre weiterhin Zukunftschancen für Junge bieten und ein Vorzeigemodell für Europa bleiben soll, muss die nächste Bundesregierung eine von der Wirtschaftskammer unabhängige Qualitätsprüfung der Berufsausbildung einführen", äußert sich Birgit Schatz, ArbeitnehmerInnensprecherin der Grünen, zu den hohen Drop-Out Quoten in der dualen Berufsausbildung. Die bisher durch die Regierung umgesetzten Maßnahmen sind rein individuell orientiert. "Das ist bei weitem unzureichend, jetzt müssen die Strukturen und Inhalte der Ausbildungen in den Blick genommen werden und nicht nur die einzelnen Lehrlinge", fordert Schatz.

"Wenn eine unabhängige Qualitätsprüfung der Lehre weiterhin verhindert wird, orientiert sich Jugendminister Mitterlehner mehr an den Interessen der Wirtschaftskammer als an jenen der jungen Menschen in Ausbildung", stellt Schatz fest. Zum Stichwort Qualität fiel der alten Regierung nicht mehr ein als ein "Qualitätsausschuss" im sozialpartnerschaftlich besetzen Bundesberufsausbildungsbeirat, das ergab eine aktuelle Anfragebeantwortung der Grünen im September. Andere genannte Maßnahmen wie das Lehrlingscoaching und Vorbereitungskurse für Prüfungen sind rein individuell ausgerichtet. BildungsexpertInnen weisen aber darauf hin, dass nur etwa ein Drittel der ausbildenden Betriebe eine gute Qualität in der Ausbildung liefert. Sie fordern eine Modernisierung der Ausbildungsinhalte, eine sowohl fachlich als auch pädagogisch bessere Ausbildung der Ausbilder und eine regelmäßige Überprüfung der Ausbildungsbetriebe. "Diese Erkenntnisse und Empfehlungen werden seit Jahren von der Regierung ignoriert und es gibt bis dato keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Qualität der dualen Ausbildung. Jene, die die Berufsausbildung anbieten, kontrollieren sich weiterhin selbst. Und das obwohl seit Jahren in Branchen wie dem Tourismus die Drop-Out-Quoten explodieren und die Mängel bekannt sind", sagt Schatz.

Die Grünen werden die nächste Legislaturperiode dazu nützen, weitere Anträge und Anfragen zur Verbesserung der Qualität der Lehre einzubringen. "Nicht die Interessen der Wirtschaftskammer, sondern die unabhängige Qualitätssicherung der Lehrlingsausbildung ist der Schlüssel zur Zukunft. Das sind Minister Mitterlehner und Hundstorfer den jungen Menschen in der Berufsausbildung schuldig", meint Schatz.

