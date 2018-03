Berger schreibt Zeitschriftengeschichte!

Horn (OTS) - Seit 145 Jahren schreibt die Druckerei Berger in Österreich Druckgeschichte. Mit der Investition in neue Maschinen wird nun ein neues, ehrgeiziges Kapitel aufgeschlagen: Erklärtes Ziel der Druckerei ist es, die Nummer 1 im Magazin- und Zeitschriftendruck zu werden!

"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden." So bekannte sich einst der irische Schriftsteller Oscar Wilde zu seinen hohen Ansprüchen an das Leben und wäre er heute Zeitschriftenverleger - er würde sich bei der Druckerei Berger mit Sicherheit gut aufgehoben fühlen. Ein optimaler Projektablauf, höchste Qualität der Produkte und ein faires Miteinander - vom Offert bis zum Versand ist Berger ein Partner, auf den man sich verlassen kann. Ob hochwertige Magazine, Kataloge, Prospekte, Bildbände oder Bücher für Kunst und Wissenschaft im Farbdruck oder Printing on Demand im Digitaldruck - individuelle Kundenlösungen und 120% Einsatz machen Berger seit Jahrzehnten zu einem starken und verlässlichen Player am Markt - insbesondere am Zeitschriftenmarkt. Denn mit mehr als 300 Periodika ist Berger österreichweit einer der größten Druckhersteller von Zeitschriften. Nicht umsonst vertrauen starke Zeitschriftenmarken aus allen Branchen - von Automobil bis Lifestyle und Beauty - seit Jahren auf das Know-how und die kompetente Betreuung von Berger. In den kommenden Jahren will Berger diese Vormachtstellung noch weiter vorantreiben und erhebt jetzt Anspruch auf den "Magazin- und Zeitschriftenthron" in Österreich.

Investition in die Zukunft

Großen Anteil an der dynamischen Entwicklung hat seit jeher die konsequente Investitionsbereitschaft in neue Technologien, die Berger stets zum Vorreiter modernster Druck- und Produktionsverfahren im Bogen- sowie im Rollenoffsetdruck gemacht. Im Kampf um die österreichische Zeitschriftenkrone hat Berger nun buchstäblich aufmagaziniert und in eine zweite 48-Seiten Rollenoffsetmaschine investiert, die mit Jahresbeginn in Betrieb gehen wird. Für das Jahr 2014 ist die Anschaffung einer weiteren Bogenoffsetmaschine geplant. Insgesamt werden rund 10 Millionen Euro in den Vorsprung investiert. "Trotz schwieriger Marktverhältnisse stellen wir mit dieser Investition die Weichen für die Zukunft. Die Aufrüstung unserer Produktionsstätte erlaubt es uns, zukünftig noch flexibler und schneller zu produzieren. Ein klares Wachstumssignal für bestehende und potenzielle Kunden. Unser Ziel ist dabei klar definiert: Wir möchten in Österreich die Nr. 1 im Magazin- und Zeitschriftendruck werden, aber auch in allen anderen Druckbelangen soll kein Weg an der Druckerei Berger vorbeiführen", blickt Geschäftsführer Peter Berger zielorientiert in die Zukunft.

Die Druckerei Berger - Facts

Über die Druckerei Berger - Qualität seit 145 Jahren

Das Privatunternehmen wurde im Jahre 1868 von Ferdinand Berger I. gegründet, befindet sich seit damals ununterbrochen in Familienbesitz und wird heute von der fünften Generation - Ferdinand V. und Peter Berger - geführt.

Neben dem Fokus auf die Zeitschriftenproduktion ist Berger ebenso Ansprechpartner für hochwertige Broschüren, sowie für alle Arten von Werbedrucksortern - also Folder, Prospekte, Flugblätter im Bogenoffset und rotationsgeschnittene Fertigprodukte. Modernste Datenverarbeitung, Druck und Endfertigung - alles unter einem Dach -sind die Voraussetzung für die von Berger gebotene Flexibilität, Qualität, Termintreue und Zuverlässigkeit.

Zertifiziert und umweltfreundlich

Im gesamten Produktionsprozess wird dabei der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen großgeschrieben. Die Gütesiegel PEFC und FSC sowie das Österreichische Umweltzeichen und das EU Ecolabel, stellen sicher, dass das in der Produktion eingesetzte Papier aus nachhaltiger Waldnutzung stammt. Darüber hinaus neutralisiert Berger durch die Förderung weltweiter Klimaschutzprojekte die Treibhausgasemissionen seiner Aufträge und produziert so CO2 neutral. Damit bezieht Berger eine klare Position in der Umweltdiskussion und steht neben höchster Qualität auch für höchste Verantwortung gegenüber den Ressourcen und der Umwelt!

Rückfragen & Kontakt:

Peter Berger jun.

Wienerstraße 80, A-3580 Horn

Tel.: 02982/4161-0 oder Mob.: 0664/430 50 14