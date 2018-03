Quick's Dir am Fridge Vienna: Österreichs erstes bargeldloses Festival mit Quick kontaktlos

Auf Wiens größtem City Jump Event bleibt das Bargeld draußen - bezahlt wird ausschließlich mit Quick kontaktlos

Wien (OTS) - Von 22.-23. November 2013 findet auf der Wiener Donauinsel das Fridge Festival Vienna presented by PULS 4 statt. Ein Winterfestival in Wien ist eine absolute Neuheit. Und auch zahlungstechnisch ist das Event für die Besucher eine Premiere, denn das Fridge Festival Vienna ist Österreichs erstes cashless Festival:

Bezahlt wird am ganzen Festivalgelände ausschließlich mit Quick kontaktlos.

Quick's Dir am Fridge Festival Vienna

Quick kontaktlos ist der schnellste und bequemste Weg, wenn es um bargeldloses Zahlen geht, denn mit Quick hat man immer das passende Kleingeld dabei. Kontaktlos ist bestens geeignet für das Bezahlen kleiner Beträge und funktioniert schnell, einfach und sicher. Man hält einfach die kontaktlose Quick Wertkarte an den Kontaktlos-Leser des Bezahlterminals, schon ist der Bezahlvorgang abgeschlossen. Ganz ohne PIN-Code Eingabe und ohne Unterschrift.

Das Fridge Festival Vienna presented by PULS 4 ist die Verbindung von Extremsport, Musik und die Verlagerung des Winteropening in die Stadt. Neben der internationalen Snowboard und Freeski Elite geben sich auch Weltstars wie The Prodigy, Pendulum, Paul Kalkbrenner und Example die Ehre (gesamtes Line Up ersichtlich unter www.fridge-vienna.at).

Für ein Event dieser Größenordnung ist die Bezahlung ausschließlich mit Quick kontaktlos ein großer Vorteil. Besucher können rasch und unkompliziert an den Verpflegungsständen bezahlen, so werden lange Warteschlangen vermieden. Auch für die Verkäufer und Gastronomen des Festivals bietet Quick viele Vorteile: es muss nicht darauf geachtet werden, dass ausreichend Kleingeld vorhanden ist, der Bezahlvorgang wird erheblich vereinfacht und aufgrund des bargeldlosen Bezahlens wird die Sicherheit immens erhöht.

"Auf einem Festival will kein Besucher lange bei den Gastronomieständen anstehen müssen. Quick kontaktlos ist daher das ideale bargeldlose Zahlungsmittel, denn so können Besucher modern und zeitgemäß kontaktlos bezahlen und brauchen sich nicht darum zu kümmern, genügend Bargeld mit dabei zu haben" meint Roger Niederer, Vorsitzender der Geschäftsführung von PayLife, und ergänzt: "Das Fridge Festival Vienna setzt mit Quick kontaktlos als innovatives Zahlungsmittel neue Maßstäbe im österreichischen Festival-Bereich."

Wie funktioniert Quick?

In Österreich wird das kontaktlose Bezahlen immer beliebter, denn mehr und mehr Österreicher haben bereits eine Maestro Bankomatkarte mit Quick Kontaktlos-Funktion in ihrer Geldbörse. Wer aber noch keine kontaktlose Quick Wertkarte oder Maestro Bankomatkarte mit Kontaktlos-Funktion sein Eigen nennt, muss sich keine Gedanken machen: Am Fridge Festival Vienna presented by PULS 4 können Besucher direkt am Festivalgelände an fünf Ausgabestellen ihre kontaktlose Quick Wertkarte im einzigartigen Fridge Design erwerben. Die Quick Wertkarten können entweder ungeladen gegen eine Kaution von EUR 5,-erworben werden, in einer Auflage von 10.000 Stück vorbeladen mit EUR 25,-, also zum Gesamtpreis von EUR 30,- oder aber mit einem individuell gewünschten Betrag bis zu einer Ladesumme von EUR 400,-. Der Vorteil der vorbeladenen Karte: Man kann gleich nach Betreten des Festivalgeländes bis zur Höhe des geladenen Betrages an 100 Bezahlterminals bei den Merchandise- und Gastronomieständen kontaktlos quicken - schnell und unkompliziert ohne PIN-Code Eingabe und ohne Unterschrift.

Sobald das Guthaben aufgebraucht ist, kann die Quick Wertkarte an über 30 Ladestellen an fünf Standorten am Festival-Gelände wiederbeladen werden. Für das Beladen der Karte benötigen Besucher entweder eine österreichische Maestro Bankomatkarte oder Bargeld.

Alle erworbenen Karten können natürlich auch nach dem Festival zum Bezahlen weiterverwendet werden - überall dort, wo Quick akzeptiert wird, also an über 67.000 PayLife Bankomat-Kassen und rund 20.000 Automaten. Die Quick Wertkarte ist wiederbeladbar und kann an allen österreichischen Bankomaten sowie Quick Ladeterminals bis zu einem Maximalbetrag von EUR 400,- beladen werden.

In Österreich sind bereits über 9 Mio. Karten mit Quick Funktion im Umlauf, davon rund 8,6 Mio. Maestro Bankomatkarten. Im Zuge des regulären Kartentausches durch die österreichischen Banken werden heuer noch rund 3 Mio. Maestro Bankomatkarten mit Quick kontaktlos Funktion ausgestattet.

"Ein cashless Festival bedeutet zwar einen enormen technischen Aufwand, jedoch sind die Vorteile für Kunden und Gastronomen bzw. auch Aussteller enorm. Der Zahlungsvorgang ist dermaßen vereinfacht, was auch eine große Zeitersparnis mit sich bringt. Und das ist gerade auf einem großen Festival ein wichtiger Punkt - niemand will sich Stunden für sein Getränk anstellen.", erläuterte Tamás Kádár, Geschäftsführer Sziget Cultural Management und Fridge Austria GmbH. Sziget Cultural Management arbeitet bereits seit Jahren erfolgreich mit cashless-Systemen auf seinen Festivals. Zu den größten Events der Gruppe gehören Sziget Festival, MasterCard Balaton Sound und VOLT Festival.

Alle Neuigkeiten sowie weitere Informationen gibt es unter www.fridge-vienna.at und auf www.quick.at

Pressebilder inklusive der limitierten Quick Wertkarte im Fridge Design (normal als auch hochauflösend) finden Sie hier zum Download:

http://www.fridge-vienna.at/pressebilder.html

Über PayLife

PayLife als Marktführer und Nummer 1 ist die erste Wahl für bargeldloses Bezahlen in Österreich. PayLife sorgt für bequemes, einfaches und sicheres Bezahlen mit Karte und steht für Kundennähe und Innovation. Ob Karte, Bankomat-Kasse, E-Commerce oder die Elektronische Geldbörse Quick, PayLife ist Anbieter von individuellen und umfassenden Produkten für alle Bedürfnisse. Mit PayUnity ist PayLife einziger Anbieter für E-Commerce und POS-Zahlungen aus einer Hand. Im In- und Ausland bietet PayLife ihren Kunden passende Gesamtlösungen für POS-Terminals, Online-Geschäft, Prepaid- und Kreditkarten. PayLife ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SIX und in SIX Payment Services integriert.

PayLife. Bringt Leben in Ihre Karte.

