Pirker: Kampf gegen Datenspionage darf nicht zu Bürokratielawine führen

Neues Gesetz soll auch für Facebook-Konten von EU-Bürgern gelten / EU-Parlamentsausschuss stimmte über neue EU- Datenschutzverordnung ab

Straßburg, 22. Oktober 2013 (ÖVP-PD) "Der Kampf gegen Datenspionage und für einen verbesserten Datenschutz in Europa darf nicht zu einer Bürokratielawine für die Bürger führen", so der Justiz- und Innensprecher der ÖVP im Europäischen Parlament, Hubert Pirker, gestern Abend nach der Abstimmung des Innenausschusses des EU-Parlaments über die geplante Vereinheitlichung der Datenschutzstandards der EU. "Wir wollen einen praktikablen Datenschutz: Maximaler Schutz für die Konsumenten bei minimalem Bürokratieaufwand vor allem für unsere kleinen und mittleren Unternehmen", so Pirker in Straßburg. Die Abstimmung über knapp 4.000 Änderungsanträge ist die erste Positionierung des EU-Parlaments, das nun Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten beginnen wird. ****

Als konkrete Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger nennt Pirker sowohl die europaweite Vereinheitlichung als auch die geplanten "Schautabellen" für Konsumenten: "Allein dass 28 nationalstaatliche Regelungen durch ein einziges EU-Gesetz abgelöst werden, macht alles transparenter, einfacher und verständlicher, sowohl für die Konsumenten als auch für die Betriebe", so der ÖVP-Europaabgeordnete. Wann immer eine Firma personenbezogene Daten sammelt, muss sie der betreffenden Person in einer einfachen

Tabelle auflisten, wie und zu welchem Zweck die Daten gespeichert werden, ob sie an Dritte weitergegeben und ob sie verschlüsselt werden. "Wir wollen, dass die Kunden nicht mehr seitenlanges, unlesbares Kleingedrucktes durchlesen müssen, wenn sie wissen wollen, was mit ihren Daten geschieht. Die Firmen, egal ob Facebook oder Online-Shop, sollen diese Info nun in Form einer standardisierten Tabelle mit Piktogrammen geben müssen", so Pirker.

Das neue EU-Gesetz soll ausdrücklich auch für Firmen aus Drittstaaten gelten, die in der EU ansässig sind, und letztlich auch spürbare Sanktionen bei Verstößen vorsehen. Entscheidungen von Behörden von Drittstaaten, dass Daten offenzulegen seien, werden in Europa nicht anerkannt und dürfen nicht umgesetzt werden: "Damit gilt die Regelung auch für Facebook- und Google-Konten von EU-Bürgern. Deren Daten dürfen nicht an die NSA weitergegeben werden, wenn dies nicht im Einklang mit europäischem Recht ist", betont Pirker. Die Sanktionen für Firmen sollen bis zu 100 Millionen Euro oder fünf Prozent des weltweiten Umsatzes der Firmen betragen können.

