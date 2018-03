Zukunftssymposium anlässlich des 10-jährigen Bestehens der ÖVI Immobilienakademie

Wien (OTS) - Mehr als 120 Immobilienexperten folgten der Einladung zum Symposium "Zukunft, Vision, Ideen, Erfolg - ÖVI Professionals 2025" am 16. Oktober 2013. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der ÖVI Immobilienakademie wurden die Anforderungen und Erwartungen an den Immobilientreuhänder im Jahr 2025 diskutiert und eine Prognose für das Berufsbild der Zukunft erstellt.

Die ÖVI Immobilienakademie hat sich seit ihrer Gründung vor zehn Jahren zu einer kompetenten und anerkannten Aus- und Weiterbildungsinstitution für Immobilientreuhänder entwickelt. Vor kurzem hat die ÖVI Immobilienakademie einen wichtigen Schritt zur Qualitätssicherung des Bildungsangebots mit einer Zertifizierung nach ISO 29990 gesetzt, sie zählt nun zu den Ö-Cert-Qualitätsanbietern in der Erwachsenenbildung.

Geschäftsführer MMag. Anton Holzapfel nahm das Jubiläum zum Anlass, einen Blick in das Jahr 2025 zu werfen und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wie der Vortrag des renommierten Meinungsforschers Dr. Peter Hajek gezeigt hat, werden die Zukunftstrends in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kommunikation neue Anforderungen an die Immobilienbranche und somit auch an das Aus- und Weiterbildungsangebot stellen. Alle drei Berufsgruppen des Immobilientreuhänders sind von Veränderungen durch Globalisierung, demographische Entwicklungen, Migration, Informationsgesellschaft und dem verstärkten Einsatz der sogenannten neuen Medien betroffen, die eine Anpassung der Berufsbilder notwendig macht.

"Dürfen - Können - Sollen - Wollen - Kernkompetenzen des Verwalters 2025"

Wie wird das Berufsbild des Immobilienverwalters in Zukunft aussehen, welche Anforderungen kommen auf ihn zu? Soviel ist fix: die Erwartungen der Eigentümer an die Verwalter steigen, doch je nach Immobiliensegment und deren Eigentümerstrukturen auf Auftraggeberseite verändert sich auch das Dienstleistungsbild. Die Anforderungen an den Immobilienverwalter seitens großer Investoren auf Eigentümerseite sind andere als die Bedürfnisse von Wohnungseigentümern. Hier erweist es sich als besonders schwierig, die Erwartungshaltung des Kunden zufriedenzustellen. Die jederzeitige "Erreichbarkeit" wird ebenso als große Herausforderung gesehen wie die Bewältigung des Informations- und Kommunikationstransfers mit den einzelnen Wohnungseigentümern.

"Bauträger und Projektentwicklung - ein Berufsbild in progress

Wurde der Bauträger bislang als reiner Errichter gesehen, ist er nun auch immer mehr als Berater in den diversesten Belangen von Investoren wie Eigentümern gefragt. Neben wirtschaftlichem, rechtlichem und technischem Know-How verfügt er als Koordinator eines Projekts über so genannte Soft-Skills und vermittelt als Moderator oder Mediator zwischen den Bedürfnissen von Investoren und Nutzern.

Der Trend zu ressourcenschonendem Bauen wird sich voraussichtlich fortsetzen, obwohl noch wenig Bereitschaft besteht, dieses auch adäquat zu entlohnen. Künftig wird wohl die Wertsteigerung bestehender Gebäude aufgrund des wenig verfügbaren Baulandes ein zentrales Geschäftsfeld der Bauträger sein.

"Makler - still wanted"

Seinem schlechten Image zum Trotz, werden die Leistungen des Maklers auch in der Zukunft gefragt sein. Sorgt der Makler doch für Markttransparenz und kann aufgrund seiner umfassenden Marktkenntnisse Abgeber wie Abnehmer kompetent beraten. Daran wird sich auch im Zeitalter der Information nichts ändern, denn der Makler ist ein Allrounder: Er verfügt über rechtliches, wirtschaftliches und technisches Wissen und ist in der Lage, den Wert einer Immobilie einzuschätzen. Kein Wunder also, dass die Anforderungen an die Ausbildung von Maklern in den letzten Jahren stetig gestiegen sind und die junge Maklergeneration oft akademischen Background hat. Unsere Vision für das Jahr 2025 ist, dass jeder Mitarbeiter eines Maklers über eine profunde Grundausbildung verfügt.

Ein Baustein für das Immo-Humana-Haus

Zum Abschluss durften MMag. Anton Holzapfel und ÖVI Präsident Mag. Udo Weinberger dem Obmann des Vereines Immo-Humana (Verein für Mütter in Wohnungsnot), Georg Slawik, einen Scheck über EUR 6.200 - den Erlös der Veranstaltung - überreichen.

