Die Juli- und August-Gewinner der Lyoness "Shoppingschatz"-Kampagne

Graz (OTS) - Im Juli und August gingen die Monatshauptpreise im Wert von je 20.000 Euro in bar nach Deutschland und Griechenland. Lyoness gratuliert den insgesamt 5.168 Personen, die in den beiden Monaten Preise im Gesamtwert von 250.000 Euro gewonnen haben.

Die diesjährige Hochwasserkatastrophe in Mitteleuropa verursachte enorme Schäden. So auch bei Luise B., der Juli-Gewinnerin aus Deutschland, die sich über ihren Gewinn sehr freut. "Wir können jetzt sanieren, ohne dass wir uns verschulden müssen. Das ist toll." Die Übergabe des Schecks erfolgte durch Janina Kurdts, Office Manager von Lyoness Deutschland.

Michail D., der August-Gewinner, wohnt auf Syros, einer der Kykladen-Inseln. Auch er freut sich sehr über die 20.000 Euro. "Unglaublich. Das ist die schönste Überraschung", erzählt Michail D. während der Preisübergabe durch Anna Theissl, Geschäftsführerin von Lyoness Griechenland. Was mit dem Gewinn geschehen soll, will Michail mit seiner Familie beschließen. Die Momente der jeweiligen Übergabe wurden vom Lyoness.TV-Team aus Graz festgehalten und sind auf Lyoness.TV zu sehen (www.lyoness.tv).

Lyoness "Shoppingschatz"-Kampagne

Seit Oktober 2012 läuft die Lyoness "Shoppingschatz"-Kampagne. Dabei müssen so viele virtuelle Schlüssel wie möglich gesammelt werden, um die Chance auf einen der über 31.000 Gesamtpreise zu erhöhen. Schlüssel können auf verschiedene Arten gesammelt werden:

durch das Einkaufen bei Lyoness Partnerunternehmen, indem man Freunde und Bekannte als Cashback Card-Benutzer gewinnt oder beim neuen Lyoness Social Game "Coin Rush". Außerdem erhält man durch die Anmeldung zur Promotion selbst bereits den ersten virtuellen Schlüssel. Die Gesamtgewinnsumme der "Shoppingschatz"-Kampagne beläuft sich auf 2 Millionen Euro und wird im Rahmen von 12 Monatsverlosungen zu je 125.000 Euro und einer Jahresverlosung zu 500.000 Euro ausgeschüttet. Die Teilnahme an der Promotion ist, wie die Mitgliedschaft bei Lyoness, kostenlos. Weitere Informationen zur "Shoppingschatz"-Kampagne auf www.lyoness.net/key.

Über Lyoness

Der international tätige Konzern Lyoness unterhält drei Geschäftsmodelle: Einkaufsgemeinschaft, Loyalty-Programm und Vertrieb. Somit spricht das Unternehmen drei unterschiedliche Zielgruppen an: Konsumenten, die beim Einkaufen mit Lyoness Geld sparen (Cashback), Händler, die ein branchen- und länderübergreifendes Loyalty-Programm nutzen möchten, sowie Selbstständige und Unternehmer in einem eigenen Strukturvertrieb. Lyoness ist derzeit in 45 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 3 Millionen Mitglieder nutzen bei mehr als 29.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.

