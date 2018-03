Rechter Vandalismus in Salzburg - ÖH initiiert überparteiliche Plattform

Salzburg (OTS) - In den letzten Wochen kam es in der Stadt Salzburg vermehrt zu Fällen des Vandalismus. Zahlreiche Gebäude, Mauern, Mülleimer, Verteilerkästen, Autos, sowie öffentliche Einrichtungen wurden dabei mit nationalsozialistischen Slogans verunstaltet: "Linke raus. Rechts vor links", "Rechtsblau in jedem Gau", "NS statt US" sind nur einige Beispiele der rechtsextremen Sprüche, die in der ganzen Stadt verteilt zu lesen sind.

Das Ausmaß des Vandalismus wird durch die Anzahl der betroffenen Organisationen deutlich. Bisher wurden die Räumlichkeiten der ÖH Salzburg, der israelitischen Kultusgemeinschaft, der JUSOS/AKS bzw. des VSSTÖ, der SPÖ, des SUBs und des Infoladens und sogar Besitz von Privatpersonen mit Sprüchen beschmiert. Außerordentlich bedrückend ist auch die Beschmierung der "Stolpersteine", den Gedenksteinen für Opfer des Nationalsozialismus, mit einer teerartigen Substanz.

Nach dem Engagement des Personenkomitees der "Stolpersteine" und großem medialem Druck, wurde nun mit der Reinigung der "Stolpersteine" begonnen. Aber auch gegen die Hakenkreuze im öffentlichen Raum sollte die Stadt rasche Aktionen setzen und Verantwortung übernehmen. "Vor allem aber muss auch die Polizei die Relevanz der Problematik erkennen. Eine derartige Vandalismuswelle darf nicht so lange unaufgeklärt bleiben", meint Daniel Winter vom Vorsitzteam der ÖH Salzburg.

"Es bleibt die Frage, wer hinter den Schmieraktionen steckt. Die Tatsache, dass es gegenwärtig eine Welle an rechtem Vandalismus gibt, ist außerordentlich erschreckend", stellt Maria Gruber, Vorsitzende der ÖH Salzburg, fest. Aufgrund der beschriebenen Vorfälle ruft die ÖH Salzburg zu einer Vernetzung verschiedener Organisationen und AkteurInnen auf. Es soll eine überparteiliche Plattform gegen Rechts entstehen.

