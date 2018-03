Dr. Rongxiang Xu wird während seiner Auszeichnung mit dem internationalen Golden Biatec 2013 erklären, wie sich menschliche Organe selbst regenerieren können

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Dr. Rongxiang Xu

ist mit dem Golden Biatec

2013 ausgezeichnet worden - einem internationalen Preis des Informal Economic Forum (IEF) Economic Clubfür

seine

außergewöhnlichen Forschungsbeiträge zur Organregeneration. Dr. Xu ist der einzige internationale Preisträger der diesjährigen Golden Biatec Awards und reiht sich damit in die Liste der vormals ausgezeichneten Preisträger ein, wie z. B. der ehemalige US-Präsident George W. Bush, Präsident Vladimir Putin und der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac. Eine besondere Preisverleihung des IEF wird am 24. Oktober 2013 stattfinden und um 14.00 Uhr MEZ (8.00 Uhr US-Ostküstenzeit und 5.00 Uhr US-Pazifik-Standardzeit) beginnen. Sie wird gleichzeitig an zwei Orten übertragen: Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, und Los Angeles, Kalifornien, USA. Die Videokonferenz wird im Internet als Live-Übertragung unter den folgenden Adressen zur Verfügung stehen: www.hospodarskyklub.sk und www.telepresence.sk/portal/event/detail/event/17.



Am Hauptschauplatz, der Hauptstadt der Slowakei, werden Hunderte von renommierten Persönlichkeiten anwesend sein. Dazu gehören u. a. Herr Mihok, der Vorsitzende der World Chambers Federation, Frau D. Podmakova, die Vizepräsidentin der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Botschafter von verschiedenen Staaten sowie internationale Führungskräfte aus den Bereichen Wirtschaft, Handel, Wissenschaft, Ausbildung etc. Dr. Xu wird seine Auszeichnung in Form einer Medaille aus Gold in Los Angeles in Empfang nehmen. Dort wird er auch seine Rede vor vielen Zuhörern halten, zu denen u. a. zwei renommierte Ökonomen (R. Y. Mosny und F. Pancurak, früherer Preisträger des Golden Biatec) gehören, die in ihrer Funktion als besondere Stellvertreter nach Los Angeles gekommen sind, um Dr. Rongxiang Xu die goldene Medaille zu überreichen. Dr. Xu wird für seinen "beispiellosen Beitrag zu einer Lösung für die Regeneration menschlicher Organe" geehrt. Dr. Xus einzigartiges Patent ist nicht nur im Bereich Biologie bahnbrechend sondern auch für die Wissenschaft insgesamt.

Der erste Golden Biatec wurde vor zwei Jahrzehnten an den damaligen Präsidenten der Slowakischen Republik, Herrn Milan Kucan, verliehen. Viele der ausgezeichneten VIPs nahmen an den Meetings teil oder kommunizierten mit dem Publikum über das Internet. Ein solches Meeting über das Internet fand im Jahr 1997 mit dem ehemaligen Generalsekretär der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), Donald Johnston, statt und weitere Meetings wurden 1999 mit Professor Jeffrey Sachs, im Jahr 2008 mit dem ehemaligen russischen Premierminister Yevgeny Primakov sowie 2010 mit dem Nobelpreisträger Muhammad Yunus übertragen.

In diesem Jahr wird Dr. Xu die Auszeichnung über eine Live-Übertragung im Internet erhalten und er wird seine bedeutenden wissenschaftlichen Durchbrüche in der Forschung zur Organregeneration diskutieren. Dr. Xu möchte seine Erkenntnisse mit Menschen auf der ganzen Welt teilen und einen informativen Überblick über den positiven Nutzen der Organregeneration geben.

Dr. Xus Rede wird sich schwerpunktmäßig mit dem Wandel befassen, der in der heutigen Organregeneration stattfindet, und sich primär auf Anwendung als auf Konzepte fokussiert. Das Publikum hat die Möglichkeit, die angeborenen Mechanismen der Organregeneration kennenzulernen und zu erfahren, wie diese Mechanismen in Gang gesetzt werden können, um Organerkrankungen zu bewältigen, die bisher von der Medizin und Wissenschaft nicht geheilt werden konnten. Dadurch werden lebensverbessernde und sogar lebensrettende Informationen weltweit zur Verfügung gestellt

Über Dr. Rongxiang Xu:

Dr. Rongxiang Xu ist der Erfinder und Gründer von "Human Body Regenerative Restoration Science" (HBRRS) und Inhaber des Patents zur Regeneration beschädigter Organe, das von US-Präsident Obama in seiner Rede zur Lage der Nation 2013 als Top-Priorität bezeichnet wurde. Außerdem ist er der Erfinder einer patentierten Technologie, mit der menschliche Körperzellen in pluripotente Stammzellen umgewandelt werden können und physiologisches Gewebe und Organe regeneriert werden können, und der Erfinder der patentierten "potenziell regenerativen Zelle" (PRC).

