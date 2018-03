Neues Volksblatt: "Basis ist vorhanden" von Markus EBERT

Ausgabe vom 22. Oktober 2013

Linz (OTS) - Eines muss man den Koalitionsverhandlern zugestehen -leicht haben sie es in den nächsten Wochen nicht. Immerhin sollen sie die großkoalitionäre Welt neu erfinden und - obwohl SPÖ und ÖVP schon Jahrzehnte miteinander regiert haben - einen Pakt für einen Neustart schmieden, der diesen Namen auch verdient hat. Zudem haben sich SPÖ und ÖVP vorgenommen, nur über Ergebnisse öffentlich reden zu wollen, was bei einer stattlichen Anzahl von Haupt- und Mitverhandlern auch ein ziemlich mühsames Unterfangen sein wird. Ganz abgesehen davon, dass dort und da wohl schon deswegen ein paar mediale Häppchen serviert werden, um das jeweilige Gegenüber aus der Reserve zu locken. Und schließlich sieht man sich einer Flut von Spekulationen gegenüber, was denn nun kommen wird, wer kommen wird und wer nicht mehr dabei sein wird in einer neuen Regierung, so sie denn von ÖVP und SPÖ gebildet wird.

Am Ende des Tages zählt freilich das Ergebnis und nicht das, was bis dahin die Schlagzeilen dominierte. Auf dem Weg zu einem neuen Koalitionspakt sollten sich die bisherigen Partner auch dessen besinnen, was gestern Landeshauptmann Josef Pühringer einmal mehr betont hat - dass nämlich der koalitonsinterne Streit die vorhandenen Erfolge der letzten SPÖ-ÖVP-Regierung überdeckt hat. Womit es eigentlich für die Neuaufstellung der rot-schwarzen Koalitionswelt eine gute Basis gäbe.

