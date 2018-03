Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 22. Oktober 2013; Leitartikel von Markus Schramek: "Sozialpartnerschaft, eine Frage des Stils"

Innsbruck (OTS) - Utl: Jeden Herbst wiederholt sich bei der Metaller-Lohnrunde ein Ritual, das nach fest verankerten Regeln abzulaufen scheint. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten über ihren künftigen Umgang miteinander dringend nachdenken.

Eine Politik neuen Stils versprechen die Langzeitkoalitionäre SPÖ und ÖVP für den Fall, dass es weitere fünf gemeinsame Jahre in der Bundesregierung geben sollte (wovon wohl auszugehen ist).

Auch Österreichs Sozialpartnern würde es nicht schaden, über die Form ihrer künftigen Zusammenarbeit nachzudenken. Seit Wochen schon üben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter dem Titel "Metaller-Lohnrunde" in öffentlicher Inszenierung. Vielleicht merken es die Beteiligten nicht, doch der Ablauf dieses Gefeilsches wiederholt sich alljährlich jeden Herbst, ganz wie bei einem Ritual. Auf der einen Seite die Arbeitgeber. Sie verweisen auf schwierige Rahmenbedingungen und Personalkosten, die gen Himmel wachsen. Um die Verhandlungen weiter zu verkomplizieren, verhandelt die Metallindustrie schon das zweite Mal auf sechs Fachgruppen verteilt. Die Gewerkschafter werden von Pontius zu Pilatus geschickt. Im Vorjahr kamen trotz dieser Ehrenrunden am Ende identische Gehaltsabschlüsse für alle Metaller heraus.

Doch auch die Metall-Gewerkschafter, auf der anderen Seite des Verhandlungstisches, zeigen Muskeln. Die 180.000 Mitarbeiter ihrer Branche entsprechen zwar nur einem Zwanzigstel aller unselbstständig Beschäftigten in Österreich. Doch der ÖGB ist in den großen Industriebetrieben dermaßen gut durch Mitglieder vertreten, dass er lautstark seine Stärke zur Schau stellt. In Betriebsversammlungen wird die Stimmung angeheizt. Und ÖGB-Demos vor den Firmensitzen der Chefverhandler auf Arbeitgeberseite bereiten den Boden auf für die heutige vierte Lohnrunde.

100 Euro bzw. 3,4 mehr Lohn verlangt die Gewerkschaft. Zwei Prozent und maximal 70 Euro bietet die Industrie. Auch das Auseinanderklaffen der Forderungen ist Teil des alljährlichen Schlagabtausches. Zumeist wird allerdings, unter Aufbietung letzter körperlicher Reserven, ein Kompromiss gefunden, weit nach der Geisterstund . Erschöpfte Verhandler beider Lager verlassen dann rauchgeschwängerte Sitzungssäle und verkünden das Ergebnis.

Die Sozialpartner haben zweifellos ihren Anteil daran, dass Österreich wirtschaftlich und sozial ein vergleichsweise stabiles Land ist. Jahre ohne Streik sind bei uns keine Seltenheit. Diese Fakten sprechen für sich. Um die eigene Bedeutung zu unterstreichen, braucht es daher kein alljährliches Lohnritual. Kollegiale Verhandlungen, deren Ergebnisse dann der Öffentlichkeit mitgeteilt werden, wären völlig ausreichend.

Und ein sichtbares Zeichen eines neuen Stils.

