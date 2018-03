WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Der Schuster und sein Leisten - von Andre Exner

Hier sind die Lehren aus der Alpine-Insolvenz

Wien (OTS) - Karl-Heinz Strauss, CEO des Bauriesen Porr AG, verabschiedet sich von der regionalen Expansion: Das Engagement in Russland, der Türkei und Südosteuropa wird auf null reduziert, viele andere Märkte auf nahezu null. Klingt bekannt, hat doch auch Mitbewerber Strabag SE die Russland-Fantasie, mit der der Konzern einst an die Börse ging, inzwischen schrittweise ad acta gelegt.

Wer nach Lehren aus der Insolvenz des Milliardenkonzerns Alpine sucht - hier ist die erste; war es doch die Alpine, die sich mit einer Expansion um jeden Preis übernommen hatte. Vorzeigeprojekte wie die Errichtung des größten Staudamms Europas in Bulgarien und der Bau der Song-Contest-Halle in Aserbaidschan wurden ausgenutzt, um das Rampenlicht auf den Konzern zu lenken. Ob bei solch prestigeträchtigen Projekten am Ende ein Gewinn übrig blieb, interessierte niemanden, zumal sich selbst zwei- und dreistellige Millionenverluste mit einem Milliardenvolumen und dem nächsten Mega-Auftrag kaschieren ließen. Endlich erkennt jemand, dass Bauen ein regionales Geschäft ist, die Kompetenzen der Österreicher nun mal in Mitteleuropa liegen und dass ein niedriges Wachstum vom hohen Level aus - wie in Österreich und Deutschland - auch nicht zu verachten ist.

Die zweite Lehre aus der Alpine-Insolvenz ist ebenfalls den Worten des Porr-Chefs zu entnehmen: Wenn es nicht unbedingt sein muss, begeben Baukonzerne lieber keine Unternehmensanleihen - und schon gar keine, die sich an österreichische Kleinanleger richten. Ja, wenn es doch eine Anleihe sein muss, wählt man als Vertreter der Immobilien-und Baubranche am liebsten eine weit entfernte Börse wie Warschau; siehe Warimpex. Und bietet die Papiere bewusst nicht Kleinanlegern, sondern institutionellen Investoren an.

Die dritte Lehre aus der Alpine-Rekordpleite ist die Ansage von Strauss, mehr Börsepräsenz und damit eine höhere Kontrolle durch Anleger anzustreben. Tatsächlich stünde mehr Transparenz der Baubranche gut. Doch nicht nur der Baubranche. Anders gesagt: Müssen auch in anderen Wirtschaftszweigen Milliardenpleiten passieren, damit die verbliebenen Vertreter am Markt Geheimniskrämerei, Preisabsprachen und Schmiergeldzahlungen den Kampf ansagen?

