H.P. Martin zum Streit um EU-Nachtragshaushalt: "Beschämendes Schauspiel"

Straßburg (OTS) - Zu dem akuten Streit um den EU-Nachtragshaushalt meint der unabhängige EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin aus Österreich: "Das ist ein beschämendes Schauspiel, das an das Versagen der Politiker in den USA erinnert. In Wirklichkeit könnte der jährliche EU-Haushalt von 140 Milliarden Euro ohne Probleme um 10 Milliarden Euro gekürzt werden. EU-Kommission und EU-Rat belegen durch ihr gegenwärtiges Verhalten auf erschreckende Weise ihre Ineffizienz und verstören die Bürger."

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

