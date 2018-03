EANS-Adhoc: Telekom Austria AG / Telekom Austria Group ersteigert Spektrum in Österreich um insgesamt 1.030 Mio. EUR

21.10.2013

Wien, 21 Oktober 2013: Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) gibt bekannt, dass die Spektrumauktion in Österreich, sowohl für das 800 MHZ Band (6 versteigerte Blöcke) als auch für die 900 MHz (7 versteigerte Blöcke) und 1800 MHz (15 versteigerte Blöcke) Bänder heute abgeschlossen wurde. An dieser Spektrumauktion hat kein neuer Mobilfunkanbieter teilgenommen. Folglich war das gesamte Spektrum (28 Blöcke zu je 2 x 5 MHz) für die 3 bestehenden Anbieter verfügbar. A1 Telekom Austria, die heimische Tochtergesellschaft der Telekom Austria Group, hat 4 Blöcke im 800 MHz Band, 3 Blöcke im 900 MHz Band und 7 Blöcke im 1800 MHz Band um insgesamt 1.030 Mio. EUR ersteigert. Somit hat Telekom Austria Group 2 x 70 MHz von insgesamt zu Verfügung stehenden 2 x 140 MHz ersteigert.

Bieterstrategie

In Anbetracht des von Telekom Austria Group vor der Auktion gehaltenen Spektrums, als auch des Spektrums der Mitbewerber (signifikante Positionen im 1800 MHz Band), hat die Telekom Austria Group den Fokus ihrer Bieterstrategie während der Hauptrunde (sogenannte "Clockphase") auf das 800 MHz Band und die Aufrechterhaltung ihrer starken Position im 900 MHz Band gelegt. Die vergleichbar hohe Anzahl an erworbenen Frequenzbändern im 1800 MHz Band (insgesamt 7 Blöcke) ist das Ergebnis der "verdeckten Bietphase". In dieser Runde hat die Telekom Austria Group 2 x 20 MHz an zusätzlichem Spektrum erworben, da 4 Blöcke in der "Clockphase" unversteigert blieben. Dieser 40%-ige Anstieg des erworbenen Spektrums zog lediglich einen 3%-igen Anstieg der gesamten Kosten nach sich.

Verteilung des Spektrums

Als Resultat der Auktion wird das Spektrum für die versteigerten Frequenzbänder in Österreich wie folgt aufgeteilt sein:

800 MHz 900 MHz 1800 MHz A1 Telekom Austria vorher k.A. 2 x 20,2 MHz 2 x 15 MHz (bis 2015/17) (bis 2015) nachher 2 x 20 MHz 2 x 15 MHz 2 x 35 MHz (bis 2029) (bis 2034) (bis 2034) Hutchison 3G Austria vorher k.A. 2 x 0,8 MHz 2 x 29 MHz (bis 2017) (bis 2017) nachher 0 MHz 2 x 5 MHz 2 x 20 MHz (bis 2029) (bis 2034) (bis 2034) T-Mobile Austria vorher k.A. 2 x 12,8 MHz 2 x 25,4 MHz (bis 2015) (bis 2015/19) nachher 2 x 10 MHz 2 x 15 MHz 2 x 20 MHz (bis 2029) (bis 2034) (bis 2034) Die Lizenz im 800 MHz Band läuft ab sofort bis 31. Dezember 2029. Der Beginn der Lizenzlaufzeit für alle versteigerten Blöcke im 900 MHz und im 1800 MHz Band ist

abhängig von derzeit laufenden Frequenzzuteilungen; die Lizenzlaufzeit all dieser Blöcke endet einheitlich mit 31. Dezember 2034.

Starke strategische Position

Das neue Spektrum bietet der Telekom Austria einzigartige strategische Vorteile. Vor allem verschafft ihr der Erwerb von 67% des sofort verfügbaren, niedrig-frequenten 800 MHz Spektrum eine hervorragenden Ausgangslage zur Errichtung des führenden LTE-Netzes in Österreich. Damit unterstützt das erworbene Spektrum den strategischen Fokus der Telekom Austria Group auf das hochwertige Kundensegment und auf die Qualitätsführerschaft und ermöglicht daher die Absicherung der Festnetz- und Mobilfunkkundenbasis, vor allem in ländlichen Gebieten. Darüber hinaus hat die Verteilung des Spektrums die Entwicklungsfähigkeit eines neuen virtuellen Anbieters von Mobilkommunikationsdiensten (MVNO) am Massenmarkt signifikant reduziert.

Finanzielle Auswirkungen und Finanzierung

Der Kaufpreis für das Spektrum ist innerhalb von ungefähr 8 Wochen zu bezahlen. Die Telekom Austria Group wird den Spektrumerwerb über bestehende liquide Mittel und zusätzliches Fremdkapital finanzieren. In Anbetracht der daraus resultierenden Auswirkungen auf die Bilanz, plant die Telekom Austria Group die Verschuldung mittels Cashflow Generierung aus dem operativen Geschäft abzubauen, um das Zielrating von BBB (stabil) zu unterstützen.

Breitbandinvestitionen

Am 22. März 2013 hat das Bundesministerium für Verkehr, Innovationen und Technologie angekündigt, 250 Mio. EUR der Erlöse aus den Spektrumauktionen für Breitbandinvestitionen und Innovationsförderungen zweckzuwidmen.

