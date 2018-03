40.000 Besucherinnen und Besucher beim "Erntedankfest des ORF-Landesstudios Salzburg"

Wien (OTS) - Das ORF-Landesstudio Salzburg hatte gestern, am Sonntag, dem 20. Oktober 2013, die Salzburgerinnen und Salzburger eingeladen, den 40. Geburtstag des Landesstudios, 25 Jahre "Salzburg heute" und den ersten Geburtstag des Fernsehgartens mit einem Erntedankfest zu feiern - und rund 40.000 Besucherinnen und Besucher applaudierten Showacts wie Semino Rossi, Claudia Jung, Petra Frey und dem Nockalm-Quintett und strömten durch den Fernsehgarten. "Gemessen an den 519.000 Salzburgerinnen und Salzburgern ist ein Besuch von mehr als 40.000 Menschen schlicht eine Sensation", ist ORF-Salzburg-Direktor Roland Brunhofer stolz.

Die Hauptattraktionen des Tages waren der Fernsehgarten, der Garten der Nachhaltigkeit, der in das Führungsprogramm eingebunden wurde, und der ökologische Fußabdruck, ein natürliches Rätsellabyrinth in Form eines Fußes, das vor allem von jungen Besuchern gestürmt wurde.

Mit einem Schmankerlmarkt mit 25 Ständen auf der gesperrten Nonntaler Hauptstraße konnte das Landesstudio Salzburg seinem Publikum die kulinarische Vielfalt des Landes Salzburg näherbringen. Für Direktor Brunhofer jedenfalls war das "ORF-Erntedankfest ein beeindruckendes Beispiel, wie man die Bedeutung und die Verankerung eines ORF-Landesstudios in der Bevölkerung nachweisen konnte".

Das "Erntedankfest" ist Teil des umfassenden ORF-Angebots aus und für Österreich in der Woche des Nationalfeiertags und bietet on und off air einen 360-Grad-Blick auf das Land und seine Leistungen. Von filmischer Hochkultur à la "Live Is Life - Der Himmel soll warten" bis zum "Universum: Hermann Maier: Meine Heimat, die Hohen Tauern", vom Start der alpinen Ski-Olympiasaison in Sölden bis zur "Promi-Millionenshow", von den News der ORF-Korrespondenten bis zu den regionalen Landesstudio-Nachrichten zwischen Boden- und Neusiedler See: Der ORF bietet für die Österreicherinnen und Österreicher von (Film-)Kultur über zahlreiche österreichische Produktionen, täglicher Information bis hin zur Bewegungsinitiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" Programm, das so ist WIE WIR.

