9 Todesopfer im Straßenverkehr während der vergangenen Woche, davon 6 am Wochenende

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Inneres gibt für die 42. Woche d. J., vom 14. Oktober bis zum 20. Oktober 2013 auf Grund der Berichte der Bundespolizei über das vorläufige Unfallgeschehen mit tödlichem Ausgang auf dem österreichischen Bundesgebiet - im

Vergleich zu den endgültigen Ergebnissen des Vorjahres - folgendes bekannt: 42. Woche 14.10. - 20.10.2013 Zahl der tödlichen Unfälle Zahl der Verkehrstoten Anmerkung 2013 9 9 Im Vergleich 2012 12 12 Wochenende 18.10. - 20.10.2013 Zahl der tödlichen Unfälle Zahl der Verkehrstoten Anmerkung 2013 6 6 im Vergleich 2012 8 8

Bei den tödlichen Verkehrsunfällen in der vergangenen Woche verloren 3 Pkw-Lenker, 1 Pkw-Insasse, 1 Moped-Lenker, 1 Radfahrer und 3 Fußgänger ihr Leben.

Als vermutliche Hauptunfallursachen dieser tödlichen Verkehrsunfälle mussten nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit (2), Vorrangverletzung (1), Unachtsamkeit (1), Kurvenschneiden (1), Fehlverhalten Fußgänger (1) und unbekannte Ursache (3) festgestellt werden.

2 der 9 Unfälle waren Alleinunfälle.

2 Fußgänger kamen durch Fremdverschulden ums Leben.

Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer lenkte am Wochenende in der Nacht einen überbesetzten Pkw mit insgesamt 6 Personen und kam von der Fahrbahn ab (Alleinunfall). Bei dem Unfall wurde ein 19-jähriger Mitfahrer getötet. Die 6 Jugendlichen waren auf dem Weg in eine Disco.

Verkehrstote (9) nach Straßenarten:

Autobahnen (0)

Schnellstraßen (0)

Landesstraßen B (4)

Landesstraßen L (4)

Gemeindestraße (1)

Verkehrstote nach Bundesländern

Woche davon am Wochenende Burgenland - - Kärnten 1 - Niederösterreich 2 2 Oberösterreich - - Salzburg 1 1 Steiermark 3 1 Tirol 1 1 Vorarlberg 1 1 Wien - - Österreich 9 6

Vom 1. Jänner bis zum 20. Oktober dieses Jahres gab es damit auf dem österreichischen Straßennetz vorläufig 380 Verkehrstote, im Vergleichszeitraum des Vorjahres verunglückten nach endgültigen Zahlen 430 und im Jahr 2011 437 Menschen tödlich.

