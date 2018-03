FI Europe: Highlights der Global Player der Food Ingredients Branche

Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der Wunsch der Konsumenten nach natürlichen Lebensmittelinhaltsstoffen wächst und drängt die Hersteller zur stetigen Entwicklung und Neuerung. Auf der Messe Food Ingredients Europe (Fi Europe) werden Besucher über zukunftsweisende Produktideen, neue Geschmackserlebnisse und gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe informiert. Führende Hersteller präsentieren vom 19.-21. November in Frankfurt neue Trends und stellen unzählige Lebensmittelinnovationen vor. Wir haben einige zusammengestellt.

Barry Callebaut: Erster Schokoladenproduzent, der Health Claim nutzen kann

Der weltweit grösste Schokoladenproduzent Barry Callebaut darf als Erster in der Kakao- und Schokoladenindustrie auf einen wissenschaftlich fundierten Health Claim verweisen. "Kakao Flavanole helfen dabei die Elastizität der Blutgefässe aufrechtzuhalten und ermöglichen einen konstanten Blutfluss" - dieser Health Claim darf nun genutzt werden, um darauf hinzuweisen, dass die tägliche Aufnahme von 200 mg Kakao Flavanole zu einer gesunden Blutzirkulation beiträgt. Mit einer aufwändigen Methode bewahrt er im Fermentationsstadium der Schokoladenproduktion 80 % der Flavanole der ACTICOA(R) Schokolade.

Beneo: Der Global Player aus Mannheim

Auch der Aussteller BENEO bietet zahlreiche gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe für vom Konsumenten gewünschte Produkte. Der in Mannheim ansässige Hersteller funktioneller Inhaltsstoffe präsentiert auf der Messe vielfältige Konzepte, die Getränke- und Nahrungsmittelhersteller dabei unterstützen, den Trend, frühzeitig und langfristig ein gesundheitsbewusstes Leben zu führen, aufgreifen. An seinem Stand werden z. B. Nährstoffe mit niedrig-glykämischen Kohlenhydraten und zahnschonenden Eigenschaften vorgestellt.

ADM: 30.000 Mitarbeiter im Dienst globaler Food Trends

ADM wird auf der FI Europe ein umfangreiches neues Produktportfolio präsentieren. Besonderen Platz nimmt diesmal die Schokoladenexpertise ein. ADM zeigt den Besuchern eine Vielzahl an hochwertigen Schokoladen, Kakaobutter, -puder und -likören. Erstmalig wird zum Beispiel das Kakaopulver DeZaan D11SQ und D11SQ in Europa vorgestellt. Das D11SQ schliesst die Lücke zwischen populären Braun-und Rottönen und bietet ein breites Anwendungsspektrum für z. B. Backwaren, Getränke oder Eis.

Döhler: Natürliche Farben eröffnen neue Einsatzmöglichkeiten

Unternehmen wie Döhler beeindrucken Messebesucher mit einem einzigartigen Sortiment an technologiebasierten natürlichen Geschmäckern, Farben, Milchprodukten, Inhaltsstoffen aus Getreide, Frucht und vegetarischen Bestandteilen. Mit seinen neuen Flavour-Kreationen aus afrikanischen und brasilianischen Früchten eröffnet Döhler einzigartige Geschmackserlebnisse und eine differenzierte Produktpositionierung.

Der Trend, Lebensmitteln mit natürlicher Farbe aus anderen Nahrungsmitteln einzufärben, ist auch bei der Fi Europe wiederzufinden. Anstelle von künstlich extrahierten Farben liefert Döhler mit den "Cristal Clear Colours" eine neue Range an kristallklaren Farben. Bei der Entwicklung von Carotinoid-basierten Farben mit strahlenden Orange- und Gelbtönen stellt er sein Know-how unter Beweis. Seine Formulierungstechnologie ermöglicht erstmals den Einsatz von Farben mit einem neutralen Geschmacksprofil und höchster Stabilität in transparenten Getränken, ganz ohne den Einsatz von künstlichen Inhaltsstoffen.

Tate & Lyle: Mit innovativem Partnerprogramm zum Erfolg

Neben Zutatentrends stellt die Fi Europe Speisen- und Getränkeherstellern auch innovative Partnerprogramme vor. Der britische Hersteller Tate & Lyle präsentiert zum Beispiel sein SPENDA(R) Surcralose PLUS PROGRAMM. Tate & Lyle bietet hier im Rahmen seines Concept-to-lab-to-market-Programms seinen Kunden umfangreiche Services. Von Konzepten zur besonders kurzfristige Erstellung von Produktsamples über In-house Workshops zum Identifizieren von Marktpotenzialen bis zur Unterstützung bei der Logistik.

