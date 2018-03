Warface ist da! Der Free-to-Play Shooter von Crytek startet heute in Nordamerika, Europa und der Türkei

Frankfurt (ots) - Warface, der neue Online- Shooter von Crytek ist ab sofort kostenlos in Nordamerika, Europa und der Türkei über die GFACE Plattform spielbar. Interessierte Spieler können sich unter www.warface.com anmelden und sofort loslegen.

Warface verbindet die für Crytek schon sprichwörtliche Qualität mit einfacher Zugänglichkeit und kann von den Fans direkt in ihrem PC-Browser gespielt werden. Das Spiel bietet eine Vielzahl an verschiedenen kooperativen und Spieler-gegen-Spieler Modi, vier unterschiedliche Klassen und legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit der Spieler als Team. Ständige Updates garantieren, dass sich die Fans immer auf neue Herausforderungen freuen können.

Dirk Metzger, General Manager of Publishing bei Crytek, sagt: "Unser Ziel mit Warface war es zu zeigen, dass Free-to-Play Spiele ebenfalls erstklassige Qualität und 'Blockbuster Spielerfahrung', auf Augenhöhe mit den höchsten Branchenstandards, bieten können. Mit der Veröffentlichung in Nordamerika, Europa und der Türkei kann ab heute ein riesiges neues Publikum selbst erleben, was wir alles unternommen haben, um unsere Vision zu verwirklichen und Warface zu einem einzigartigen Spielerlebnis zu machen."

Um Spielern überall die bestmögliche Spielerfahrung zu bieten, erscheint Warface voll lokalisiert in Englisch, Französisch, Deutsch und Türkisch. Weitere Sprachen folgen in Kürze.

Mit der Registrierung bei Warface erhalten Spieler einen kostenlosen Account bei Cryteks sozialem Spielenetzwerk GFACE, welches ebenfalls heute offiziell startet. GFACE bildet das Tor zu Warface und bietet eine intuitive Umgebung in der die Fans mit anderen Spielern und Freunden chatten können, Spielsessions organisieren, neue Kontakte knüpfen und vieles mehr.

Begleitend zum Launch veröffentlicht Crytek einen neuen Warface Trailer der Einblicke in den tobenden Kampf zwischen den beiden verfeindeten Mächten des Spiels - Warface und Blackwood - gibt.

Über Crytek

Die Crytek GmbH ("Crytek") ist ein unabhängiges Unternehmen, das an der Spitze der interaktiven Unterhaltungsindustrie steht und dessen Bestreben darin besteht, bisher Unmögliches im Gaming-Bereich möglich zu machen, indem es herausragende Spielerlebnisse für Xbox 360, PlayStation 3, PC und Mobilgeräte sowie Spiele-als-Service durch ihre innovative 3D-Spiel-Techologie CRYENGINE® bietet.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main (Deutschland). Crytek unterhält außerdem Studios in Kiew (Ukraine), Budapest (Ungarn), Sofia (Bulgarien), Seoul (Südkorea) Nottingham (England), Schanghai (China),Istanbul (Türkei) und Austin (USA)

Seit seiner Gründung im Jahre 1999, hat Crytek unablässig Anerkennung geerntet und Auszeichnungen erhalten wie 2011 den Develop Award für Best Independent Studio und 2013 und 2010 jeweils einen Red Dot Design Award. Cryteks mehrfach ausgezeichnete Spiele umfassen Far Cry®, Crysis® (Best PC Game of E3 2007 und Best Technology bei den 2008 Game Developers Choice Awards), Crysis Warhead® (ausgezeichnet für Best Graphics Technology bei den IGN Best of 2008 Awards), Crysis® 2 (bei der E3 2010 und der gamescom 2010 als Best Shooter ausgezeichnet), Fibble - Flick 'n' Roll, Crysis® 3 (Electronic Playground Best of E3 2012 und Most Valuable Game from PC Gamer E3 2012), und Warface (bei der gamescom 2012 zum Best Social/Casual/Online Game gekürt). Weitere Informationen sind auf www.crytek.com erhältlich.

