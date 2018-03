FPÖ-LPO Ragger: 3 Millionen Euro weniger für sozial Schwache

Mini-Erhöhung der Mietbeihilfe mickriger Ersatz für Teuerungsausgleich

Klagenfurt (OTS) - "Die rot-grün-schwarze Linkskoalition kürzt heuer die Mittel für sozial Schwache um mehr als drei Millionen Euro. Die Erhöhung der Mietbeihilfe ist nur ein mickriger Ersatz für den Teuerungsausgleich. Das zeigt allein der Zahlenvergleich: Für 25.000 Kärntner wurden mit dem Teuerungsausgleich rund 3,5 Millionen Euro aufgewendet, für etwa 6.000 Kärntner wird heuer 200.000 Euro mehr Mietbeihilfe aufgewendet. Ein schlechter Tausch für die Kärntner", erklärte Kärntens FPÖ-Obmann LR Mag. Christian.

Wahrheitswidrig werde behauptet, dass Betroffene bis zu 250 Euro mehr Mietbeihilfe im Jahr bekämen. Tatsächlich werden es nur 40 bis 50 Euro sein, wenn überhaupt. Ein Pensionist, der mit seiner Frau die Mindestrente bezieht, bekommt im nächsten Jahr 25 Euro netto mehr Pension. Die Basis-Mietbeihilfe sinkt daher um diesen Betrag, der "Schaunig-Bonus" werde diese Kürzung nicht wettmachen. Er wird daher 2014 nicht mehr, sondern weniger Mietbeihilfe erhalten. "Finanzreferentin Schaunig betreibt Etikettenschwindel. Sie verlautbart eine Erhöhung vor, die den Leuten nichts oder nur wenig bringt, wenn nicht gleichzeitig die Grenzbeträge an die Teuerung angepasst werden", so Ragger. Völlig unsozial ist der Umstand, dass Alleinstehende von der Erhöhung überhaupt ausgenommen sind.

"Die Bürger beklagen sich bereits über den Wegfall des Teuerungsausgleiches. Daher versucht die Linkskoalition ihn schlecht zu machen", meint Ragger. Zahlen über angeblich hohe Sicherungskosten bei der Auszahlung werden weit überhöht angegeben und die unbürokratische Auszahlung wird schlecht geredet. "Die Linkskoalition hat sich die Mühe gemacht, 14.700 Fälle durch zu klauben. Davon wird in Bezug auf 26 - nicht mal 0,2 Prozent - beim früher zuständigen Unterabteilungsleiter nachgefragt. Darunter ist u.a. der Fall einer krebskranken Frau, die bei der Auszahlung im Spital war. Sie brauchte das Geld und es wurde ihrer Tochter ausgehändigt", teilt Ragger mit.

Er betonte abschließend, dass auch dieser parteipolitisch motivierte Versuch, eine wichtige von den Freiheitlichen ins Leben gerufene Sozialaktion schlecht zu reden, genauso scheitern werde wie ähnliche Attacken auf den Billigdiesel in den Landestankstellen. Nach ersten "Schauermärchen" wird in der morgigen Regierungssitzung die Korrektheit dieser Sozialaktion eindeutig bestätigt. Das wird auch beim Teuerungsausgleich so sein.

