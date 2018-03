Regner: Chance für starken Datenschutz für Beschäftigte nützen

Neues Datenschutzpaket bringt Verbot von Blacklisting und Überwachung von Mitarbeitern

Wien (OTS/SK) - Heute Abend wird im Innenausschuss des EU-Parlaments das Datenschutzpaket abgestimmt. "Dabei geht es auch um einen besseren Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In den letzten Jahren sind immer wieder Fälle publik geworden, wo Unternehmen ihre eigenen Mitarbeiter überwacht haben. Mit dem neuen Datenschutzpaket soll diese Praxis endlich der Vergangenheit angehören", betont die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner, stv. Mitglied im Beschäftigungsausschuss, am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressdienst. Sie verweist darauf, dass es beim Datenschutz für Beschäftigte darum gehe, hohe Mindeststandards zu schaffen, strengere Regelungen können durch die nationale Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten oder durch Kollektivvereinbarungen festgesetzt werden. ****

Besonders wichtig ist für Regner das Verbot des sogenannten Blacklisting, das heißt, dass Arbeitnehmer sogenannte schwarze Listen über unliebsame Mitarbeiter erstellen - etwa, weil diese sich gewerkschaftlich organisieren - und diese dann in der Branche weiterreichen. "Dieses Vorgehen ist kein Kavaliersdelikt, sondern menschenverachtend. Dadurch werden Existenzen zerstört, da Personen, die sich auf einer solchen Liste befinden, kaum Chancen auf einen neuen Job haben", unterstreicht Regner, die in diesem Zusammenhang an den Skandal in Großbritannien erinnert, wo zahlreiche Bauarbeiter jahrelang keinen neuen Arbeitsplatz fanden, da sie auf einer schwarzen Liste verzeichnet waren.

Damit die Einhaltung der neuen Vorschriften auch gewährleistet ist, sei eine starke Rolle der Arbeitnehmervertreter notwendig. "Hier brauchen wir klare Regelungen, Betriebsräte müssen bei der Bestellung des Datenschutzbeauftragten mitreden können und es muss ihnen ein Informationsrecht eingeräumt werden", sagt Regner, die die Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses als Berichterstatterin für ihre Fraktion mitverhandelt hat. Ebenso wichtig ist für die Europaparlamentarierin, dass die sensiblen gesundheitsbezogenen Daten einem besonderen Schutz unterliegen. Sie hofft, dass mit dem Datenschutzpaket nun die Chance genützt wird, die Beschäftigten künftig vor unberechtigten Zugriffen auf ihre Privatsphäre zu bewahren. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Weinberger, SPÖ-EU-Delegation, Tel.: 0043 1 40110 3612, e-mail: sabine.weinberger @ spoe.at