GPA-djp-Wirtschaftsbereich Energie: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ihren Anteil am Erfolg verdient

Volle Solidarität für gerechte Lohn- und Gehaltsforderungen in der Metallbranche

Wien (OTS/ÖGB) - Die Kollektivvertragsverhandlung im Metallbereich -vor allem die Vorgangsweise der Arbeitgebervertreter - war ein zentraler Beratungspunkt der Bundesausschuss-Sitzung des Wirtschaftsbereichs Energie der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) am 17. Oktober in Innsbruck. "Die BetriebsrätInnen der Gas- und Wärmeversorgung, der Mineralölindustrie und aus dem Strombereich zeigen sich äußerst befremdet darüber, dass die Arbeitgeber den langjährigen Weg des fairen sozialpartnerschaftlichen Umgangs verlassen haben, der Arbeitnehmer und Wirtschaft in Österreich bislang gleichermaßen zum Erfolg geführt hat", berichtet Wirtschaftsbereichsvorsitzender Johann Hubmann.

Die Mitglieder des Bundesausschusses Energie sehen durch die unfaire Handlungsweise der Arbeitgeber nicht nur die Zukunft des Metallbereichs in Österreich gefährdet, sondern auch die Gefahr der nachhaltigen Vergiftung des gesamten sozialpartnerschaftlichen Klimas im Lande. Aus diesen Gründen habe der Bundesausschuss einstimmig seine volle Solidarität, vor allem aber seine Unterstützung im Falle eines Arbeitskampfes zugesagt. Die Mitglieder unterstützen die Forderung nach einem fairen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg vollinhaltlich, so Hubmann: "Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben konstruktive Kollektivvertragsverhandlungen mit angemessenen Lohn- und Gehaltserhöhungen verdient!"

