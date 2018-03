Austria Connect 2013 Hongkong: größte österreichische Wirtschaftskonferenz in Asien

Hongkong ist wichtigstes Eingangstor für österreichische Unternehmen in die gesamte ASEAN-Region

Wien (OTS/PWK734) - Von 16. bis 18. Oktober fand Österreichs wichtigste Wirtschaftskonferenz Asiens, das "Austria Connect Greater China 2013", in Hongkong statt. Das AußenwirtschaftsCenter Hongkong der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA bot den über 220 Delegierten zahlreiche Workshops und Seminare zu verschiedenen Themenbereichen - die Konferenzteilnehmer stammten zu je einem Drittel aus Österreich, Hongkong bzw. aus der Greater China ASEAN Region. Unter den Vortragenden waren unter anderem der weltberühmte Designer Henry Steiner, Martin Kreutner von der Internationalen Anti-Korruptions-Akademie, der Hongkonger Finanzminister, John Tsang, der Hongkonger Wirtschaftsminister, Gregory So, der Kommissar der Independent Commission Against Corruption (ICAC) , Simon Peh, der Hochkommissar der Volksrepublik China für Hongkong, Li Yuan-ming, sowie Spezialisten aus den Bereichen Personal, Steuern, Recht und Firmengründung. Geleitet wurde "Austria Connect Greater China 2013" von WKÖ-Vizepräsident Christoph Matznetter und Walter Koren, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

WKÖ-Vizepräsident Matznetter betonte in seiner Eröffnungsrede, dass "Hongkong nach wie vor das wichtigste Eingangstor für österreichische Unternehmen nach China, ja in die gesamte ASEAN-Region ist". Das umfangreiche Konferenz-Programm anlässlich der größten Österreich-China Konferenz "bot für alle österreichischen Firmenvertreter tiefgehende Einblicke und Informationen in einen der bedeutendsten Weltmärkte", so Matznetter. Walter Koren ergänzte, dass "Hongkongs Bedeutung für die österreichische Wirtschaft oft unterschätzt wird, dabei gehen mehr als 30% aller Exporte in die Volksrepublik China durch den Duftenden Hafen. Die Bedeutung Hongkongs als gewichtiger Finanzplatz ist unumstritten. Mehr IPOs als in London und New York zusammen, bieten enorme Chancen für österreichische Unternehmen aber auch den Finanzplatz Österreich".

An dieser größten Auslandsveranstaltung der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA nahm auch eine Delegation aus Kärnten unter der Leitung von WK-Präsident Franz Pacher teil. Die österreichische Botschafterin in China, Irene Giner-Reichl, sprach zu der politisch strategischen Positionierung, Jörg Winter, ORF-Korrespondent in der Volksrepublik China, referierte über journalistischen Herausforderungen im Land der Mitte. Neben der zweieinhalbtägigen Großkonferenz fanden auch eine Vielzahl von bilateralen wirtschaftspolitischen Gesprächen, u.a. mit dem Chef der Hongkonger Börse, dem Leiter des Hong Konger Trade & Development Councils und dem Vertreter der EU, statt.

Hongkong und sein Pearl River Delta (PRD) sind traditionell -nicht nur aus österreichischer Sicht - die wichtigste Drehscheibe für den Verkauf nach und Einkauf von China und Asien. Unter allen Provinzen und Regionen Chinas bleibt die Sonderverwaltungsregion Hongkong für den österreichischen Außenhandel sowohl ausfuhr- als auch einfuhrseitig die Nummer eins. Insgesamt waren Ende 2012 bereits über 180 rot-weiß-rote Firmen in Hongkong tätig. Die österreichischen Exporte nach Hongkong nahmen 2012 um 16% auf 595 Mio. Euro zu. Hongkong ist die viertwichtigste österreichische Exportzieldestination in Fernost. Der Gutteil der österreichischen Exporte basiert auf neuen Infrastruktur-Projekten, Steigerungen bei elektronischen Schaltungen, Widerständen, Prüfinstrumenten, Maschinenbau-erzeugnissen (Baugeräte, Druckmaschinen) sowie elektronischen Komponenten. Eine Zunahme der Exporte im Bereich der Umwelttechnologie-Erzeugnisse beweist nicht nur ein Umdenken der lokalen Regierung, vermehrt nachhaltig zu investieren, sondern auch die Vorgabe, als "Umwelt-Leuchtturm" der Volksrepublik China den Weg in der Region zu weisen. (BS)

