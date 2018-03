Abschied von Dr. h.c. PETER SCHIEDER am 24. Oktober am Wiener Zentralfriedhof

Bestattung Wien mit Durchführung der Trauerfeier beauftragt

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 24. Oktober 2013, verabschieden sich Angehörige, Freunde, zahlreiche Trauergäste aus Innen- und Europapolitik und die Bevölkerung in der Halle 2 am Wiener Zentralfriedhof von dem österreichischen Politiker Peter Schieder.

Verabschiedung und Trauerfeier

Ab 9 Uhr ist Einlass in die Halle 2 am Wiener Zentralfriedhof. Die Trauerfeier beginnt um 10 Uhr.

Die Trauerreden halten unter anderem der Präsident des SPÖ-Pensionistenverbandes, Karl Blecha, der ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und Bundespräsident Heinz Fischer.

Beisetzung

Der Verstorbene wird im Anschluss an die Trauerfeier am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.

