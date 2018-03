FP-Gudenus: Lassen uns von EU-Direktor nicht mit Wirtschaftsflüchtlingen überfluten!

Nach UNHCR nun schon zweite internationale Behörde, die Asyl mit Zuwanderung verwechselt

Wien (OTS/fpd) - Österreich hat, laut Eurostat, im vergangenen Jahr insgesamt 5.995 angeblichen Flüchtlingen Asyl gewährt, Dänemark 2.105. Aber wenn es darum geht, unsere Heimat noch mehr zu belasten, drängt sich ausgerechnet der dänische Direktor der EU-Agentur für Grundrechte an die vorderste Front. Nach dem jüngsten, dubiosen Vorstoß des UNHCR maßt er sich nun nicht nur an, Österreich zum Einwanderungsland zu erklären, er fordert sogar, dass die Grenzen für Wirtschaftsflüchtlinge geöffnet werden. "Es ist bestürzend, dass ein Beamter einer internationalen Organisation mit Sitz in Wien sich erlaubt, geltende Gesetze und Vereinbarungen einfach zu missachten", erklärt dazu Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er stellt klar: "Wir lassen uns sicher nicht von einem EU-Direktor mit Wirtschaftsflüchtlingen überfluten!"

Der freiheitliche Klubobmann klärt auf: "Es gibt zwei wesentliche Regelungen, an die sich internationale Organisationen, Einzelstaaten, Beamte und Flüchtlinge zu halten haben. Die erste ist die Genfer Flüchtlingskonvention. Sie bestimmt eindeutig, dass Menschen, die aus rassischen, politischen oder religiösen Gründen in ihrer Heimat verfolgt werden, für die Zeit der Bedrohung in einem sicheren Drittland Schutz zu gewähren ist. Armut ist explizit kein Asylgrund! Die zweite Regelung ist das Dublin 2-Abkommen. Asylansuchen haben im ersten sicheren Drittstaat, den ein Verfolgter erreicht, gestellt zu werden. In Länder mit besonders guten Sozialleistungen weiterzuziehen, ist nicht gestattet. Das heißt: Nahezu alle Asylwerber in Österreich sind illegal eingereist."

Der naive Glaube, Österreich und die Europäische Union könnten alle Probleme dieser Welt lösen, indem sie unbegrenzt arme Ausländer hereinholen und das Vermögen der eigenen Bürger unter ihnen aufteilen, sei nicht nur unrechtmäßig und unrealistisch, sondern auch demokratiepolitisch höchst bedenklich. Gudenus: "Die heimischen und europäischen Politiker haben mit dem Geld, das sie den Bürgern etwa durch Steuern abnehmen, sorg- und sparsam umzugehen. Die EU-Granden haben ohnedies bereits hunderte Milliarden Euro angeblich in Pleitestaaten, tatsächlich aber in Banken und Spekulanten gepumpt. Und nun sollen kleine Staaten wie Österreich auch noch Weltsozialamt spielen. Das werden wir Freiheitliche nie zulassen!" (Schluss)

