S C H L U S S B E R I C H T "GEWINN-Messe 2013" in der Messe Wien

Hochkarätige Informations- und Begegnungsplattform

Messe Wien (OTS) - 23. Ausgabe der "GEWINN-Messe" mit 70 Ausstellern mobilisierte mehr als 5.700 Besucher +++ Top-Unternehmen, Wirtschafts- und Politprominenz zu Gast +++ Umfassendes Rahmenprogramm lockte wieder zahlreiche interessierte Messebesucher +++

WIEN (21. Oktober 2013). - Am 17. und 18. Oktober 2013 ging im Congress Center der Messe Wien die 23. Ausgabe der "GEWINN-Messe in Szene. Der von Reed Exhibitions Messe Wien und Kooperationspartner Gewinn-Verlag organisierte Event stand auch heuer ganz im Zeichen von Geldanlage mit Zukunft. Rund 70 Aussteller, darunter zahlreiche renommierte österreichische Unternehmen, Banken, Versicherungen, Immobiliengesellschaften, börsennotierte Unternehmen und Vertreter der Who-is-who's der heimischen Finanzwelt, präsentierten ihre neuen und bewährten Produkte und Programme. Die Liste der Gastredner war imposant und vor allem hochrangig besetzt. Die Messebesucher*) konnten unter anderem Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner, Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Dr. Georg Pölzl (Österreichische Post AG), OeNB-Gouverneur Dr. Ewald Nowotny, Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, der Neues über die Finanztransaktionssteuer und Kapitalmarktregulierungen zu berichten hatte, und viele andere als Stargäste live erleben. Insgesamt wurden 5.740 Besucher registriert.

Geballte Wirtschaftsprominenz und -kompetenz

"Die 'GEWINN-Messe' hat sich einmal mehr als erfolgreiche und hochkarätige Informationsplattform erwiesen, die ihr treues Stammpublikum hat, aber auch jedes Jahr viele Erstbesucher anzieht", kommentiert DI Matthias Limbeck, Geschäftsführer von Reed Exhibitions Messe Wien, den Verlauf der 23. Messeausgabe. "Top-Beratung, aktuellste Finanztipps, die bekanntesten heimischen Unternehmen und Experten der Finanz- und Wirtschaftswelt unter einem Dach - das vermag nur die 'GEWINN-Messe' zu bieten", sagt GEWINN-Herausgeber Dr. Georg Wailand, jener Mann, der mit seinem gesamten GEWINN-Verlagsteam hinter dem "Produkt" "GEWINN-Messe" steht. "Unser Geheimrezept für die erfolgreiche 'GEWINN-Messe' ist der direkte Bezug zu den aktuellen Wirtschafts- und Finanzthemen. Egal ob Prominenz aus dem Bankensektor oder der Politik, bei der 'GEWINN-Messe' geben sich die Bosse der größten heimischen und börsennotierten Unternehmen die Klinke in die Hand und treten vor die Messebesucher, um ihre Erfahrungen, ihre Einschätzungen des Marktes, ihre Expertise und ihre Ratschläge für gewinnbringende Anlagen einem höchstinteressierten Publikum weiterzugeben", so Dr. Georg Wailand weiter. Auch Ing. Gerhard Perschy, Leiter des Geschäftsbereiches Messen bei Reed Exhibitions Messe Wien, lobt: "Es ist faszinierend, wie es Gewinn-Herausgeber Dr. Georg Wailand jedes Jahr aufs Neue gelingt, ein 1 A-Rahmenprogramm zu organisieren, das seinesgleichen sucht."

Bereits die Eröffnungsrunde am ersten Messetag auf der GEWINN-Bühne, moderiert von Dr. Georg Wailand, war hochrangig besetzt. Man ging dem Thema "Österreich nach der Wahl" nach und fragte, welche Reformen anstünden und wie sich der "abgesandelte" Wirtschaftsstandort Österreich wieder beleben ließe. Dazu äußerten sich Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner, WKW-Präsidentin KommR Brigitte Jank, Mag. Birgit Kuras (Vorstand Wiener Börse AG) und Mag. Richard Grasl (Kfm. Direktor ORF).

Konzentriertes Know-how von der Aussteller-Bühne

"Auch die Messestände ausstellender Unternehmen waren bei der diesjährigen 'GEWINN-Messe' wieder erstklassig besetzt", betont Messeleiter Michael Setka. "Das Publikum der 'GEWINN-Messe' ist sehr gut informiert und konfrontiert die Aussteller mit gezielten, speziellen und auch kritischen Fragen." Antworten darauf lieferte unter anderem die mitten im Ausstellungsbereich integrierte Aussteller-Bühne, auf der Vorträge über neue Produkte und Dienstleistungen stattfanden, aber auch jede Menge Tipps geboten wurden, wie Geld optimal angelegt und sichere Vorsorgemaßnahmen getroffen werden können.

Einzigartiges Seminar- und Vortragsprogramm

Neben den im Ausstellungsteil gebotenen Präsentationen und Informationen bildet das Rahmenprogramm die zweite Säule jeder "GEWINN-Messe", bestehend aus Seminaren, Vorträgen, Diskussionsrunden und Abendveranstaltungen. Heuer gab es rund 40 Veranstaltungen mit rund 100 Referenten und Diskutanten. Das Angebot reichte dabei von Klassikern wie den GEWINN-Börsenseminaren, der Währungs- und Zinsprognose und dem Erben-Seminar bis hin zu zahlreichen Trading-Seminaren, Gold-Vorträgen, Women's Lounge und vielem mehr. Ebenfalls am Programm, Experten-Seminare für KMUs, mit hilfreichen Tipps fürs Kreditgespräch oder zu Themen wie der Geschäftsführerhaftung.

Heiß begehrt waren die Zuhörerplätze nicht nur im GEWINN-Börsenseminar am ersten Messetag (17. Oktober), auch beim großen GEWINN-Steuerseminar am zweiten Tag (18. Oktober) herrschte "full house". Ersteres wurde von Dr. Franz Gschiegl (Erste-SparInvest KAG) und Mag. Thomas Puschnig (Erste Immobilien KAG) betreut, das Steuerseminar von den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern Mag. Gabriele Hackl, Prof. Dr. Günther Hackl, Mag. Waltraud Mäder-Jaksch, Prof. Dr. Eberhard Wobisch und Mag. Hanno Wobisch.

Das Who-is-Who bei den Stars der Stunde

Als Publikumsmagnet erwies sich auch heuer wieder die Interviewreihe "Stars der Stunde" auf der "GEWINN-Bühne", bei der GEWINN-Herausgeber Dr. Georg Wailand Stargäste aus der Finanz- und Wirtschaftswelt interviewte, darunter Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner, Sozialminister Rudolf Hundstorfer, UniCredit-Bank-Austria-Chef Willibald Cernko, Agrana-Chef DI Johann Marihart, Verbund-Chef, DI Wolfgang Anzengruber, OMV-General Dr. Gerhard Roiss, Wienerberger CEO Dr. Heimo Scheuch, ING-Diba-CEO Roel Huisman, Flughafen-Wien-Kapitän Dr. Günther Ofner, voestalpine-General Dr. Wolfgang Eder oder Österreichs Nationalbank-Gouverneur Prof. Dr. Ewald Nowotny.

Abendveranstaltungen vor ausgebuchten Sälen

Den attraktiven Abschluss des ersten Messetages (17. Oktober) bildete das Investmentforum zum Thema "Börse, quo vadis? Wie sich die Märkte entwickeln". Dabei analysierte US-Börsenprofi Markus Koch den amerikanischen Markt und Günter Kastner (APM) referierte über "Vision Microfinance - Investor sein und Gutes tun"; anschließend gab Dr. Georg Wailand Tipps zu gewinnbringenden Börsen- und Anlagemöglichkeiten in Europa und Österreich.

Den Schlusspunkt des zweiten Messetags (18. Oktober) und der Messe insgesamt setzte der Event "Wettlauf von der Börse zum Südpol". Dr. Georg Wailand und Dr. Manfred Nosek, Vorstand der bankdirekt.at AG, präsentierten einen Abend voller Anregungen zur Selbstmotivation und Krisenstärke. Mag. Helge Rechberger, (Abteilungsleiter Aktienmarktanalyse, Raiffeisen Bank International) gab dabei einen Überblick über das aktuelle Börsengeschehen, legte seine Einschätzungen dar und stellte interessante Anlagemöglichkeiten vor. Und Ö3-Mikromann Tom Walek, Teilnehmer der vom ORF begleiteten Südpol-Expedition, ließ in 45 Minuten 25 Tage Extremerfahrung Revue passieren, indem er die packende Erfolgsstory der Expedition berichtete und darlegte, wie andere von derartigen Erfahrungen in ihrem Alltag profitieren können.

Zufriedene Aussteller

Als "eine ausgezeichnete Möglichkeit Flagge zu zeigen und präsent zu sein, beschreibt Robert Hofer, Unternehmenssprecher der Santander Consumer Bank GmbH, den Erstauftritt seines Unternehmens auf der "GEWINN-Messe". "Hier auf der Messe konnten wir mit vielen Interessenten einerseits und mit zahlreichen Geschäftspartnern andererseits in Kontakt treten. Die 'GEWINN-Messe' bietet aus unserer Sicht den aktuell besten Überblick über Finanzierungsleistungen und Finanzangebote am Österreichischen Markt. Sie ist für jeden Konsumenten, der einen Gesamtüberblick sucht, ein sehr gutes Angebot."

"Die 'GEWINN-Messe 2013' war auffallend gut besucht und für uns sehr zufriedenstellend", sagt Roland Graebner, von der Bausparkasse Wüstenrot AG. "Die Besucher waren allesamt sehr fachkundig und stellten konkrete Fragen zu unseren Produkten. So konnten wir hier gleich direkt auf der Messe schon einige Abschlüsse tätigen." Sein Tipp für zukünftige Messebesucher: "Hier hat man auf kleinstem Raum die größte Auswahl und kann sich an nur einem Ort umfassend informieren." Das gäbe es zwar auch im Internet, aber "die Mehrzahl der Kunden schätzt die persönliche Beratung. Die Anzahl derer, die sich im Internet informieren und auch abschließen ist zwar vorhanden, aber noch sehr gering", erklärt Roland Graebner. Die Bausparkasse Wüstenrot AG kehrte, nach einmaligem Aussetzen im Jahr 2012, heuer wieder zur "GEWINN-Messe" zurück. Auf die Frage warum sagt Roland Graebner deutlich: "Es ist von Bedeutung, bei dieser wichtigen Messe präsent zu sein. Hier treffen wir genau die richtige Kundschaft für unser Produkt. Wenn es nach uns geht, sind wir auch kommendes Jahr mit Sicherheit wieder mit dabei."

Der nächste Publikums-Event in der Messe Wien startet am 24. Oktober Am Donnerstag, 24. Oktober 2013, geht in der Messe Wien bereits der nächste große Publikums-Event an den Start: die "Modellbau-Messe 2013". Bis einschließlich Sonntag, 28. Oktober, laden rund 170 Aussteller und Modellbau-Clubs aus dem In- und Ausland zum Austausch, Fachsimpeln und Testen in die Hallen C und D der Messe Wien ein. Zeitgleich zur "Modellbau-Messe" findet die zweite Ausgabe der Kreativ- und Hobbymesse "Ideenwelt" und die Erstausgabe des Fan-Events "AniWorld" in der Messe Wien statt. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

